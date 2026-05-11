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Así reaccionó Alexa Torrex tras ver que Alejandro Estrada entró al top 6 en La casa de los famosos

Alexa Torrex lanzó contundente mensaje tras conocer el porcentaje con el que Alejandro Estrada continúa en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alexa Torrex reaccionó al ver que Alejandro Estrada entró al top 6
Alexa Torrex lanzó contundente mensaje en redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

La definición del Top 6 de La casa de los famosos Colombia sigue generando conversación en redes sociales y entre los seguidores del reality. Luego de conocerse los resultados de la eliminación, Alexa Torrex se pronunció en redes sociales.

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¿Quiénes están en el Top 6 de La casa de los famosos Colombia?

La casa de los famosos Colombia ya definió oficialmente a sus seis participantes que continúan en competencia tras la eliminación de Campanita. Con la salida del participante, se conoció quiénes son los participantes que están más cerca de llegar a la final.

Los famosos que siguen en competencia son:

  • Alejandro Estrada
  • Juanda Caribe
  • Tebi Bernal
  • Mariana Zapata
  • Valentino
  • Beba
¿Quiénes están en el Top 6 de La casa de los famosos Colombia?
Así quedó el Top 6 de La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

La eliminación de Campanita tomó por sorpresa a algunos participantes y dejó diferentes reacciones dentro de la casa. Además, la tensión ha aumentado porque cada eliminación acerca más a los famosos a la final del reality.

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¿Con qué porcentaje salió Campanita de La casa de los famosos Colombia?

Luego de conocerse la eliminación de Campanita, se conocieron los porcentajes oficiales de votación que obtuvo cada uno de los participantes.

Los resultados fueron los siguientes:

  • Campanita: 6,76%
  • Juanda Caribe: 23,22%
  • Alejandro Estrada: 70,01%
¿Con qué porcentaje salió Campanita de La casa de los famosos Colombia?
Este fue el porcentaje con el que Campanita salió de La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

El porcentaje obtenido por Alejandro Estrada llamó la atención de los televidentes debido a la amplia diferencia frente a los demás participantes que estaban en riesgo de eliminación.

Tras escuchar el resultado, Campanita se despidió de sus compañeros y dejó a Valentino en riesgo de eliminación, decisión que también generó comentarios entre los internautas.

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¿Qué dijo Alexa Torrex tras conocer los resultados?

Una de las reacciones que más comentarios generó fue la de Alexa Torrex, exparticipante de la temporada, quien compartió un mensaje luego de conocerse el porcentaje alcanzado por Alejandro Estrada.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido escribió:

“70% triunfo para los especialistas”.

El mensaje fue interpretado por varios internautas como una referencia a que su respaldo continúa hacia Alejandro Estrada y Tebi Bernal dentro de la competencia.

Mientras tanto, La casa de los famosos Colombia continúa avanzando hacia su fase final y los participantes restantes siguen buscando un lugar en la gran final del reality.

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