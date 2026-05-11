Jessi Uribe llamó la atención en redes tras sorprender a su madre con inesperado regalo; ¿qué es?

Aunque Jessi Uribe suele compartir momentos relacionados con su carrera musical, recientemente llamó la atención por un detalle familiar que terminó generando comentarios entre sus seguidores.

¿Qué ha dicho Jessi Uribe sobre su madre?

Jessi Uribe ha mencionado en varias ocasiones la cercanía que tiene con su mamá, Vicky Ordóñez. El cantante ha señalado públicamente que ella ha sido una de las personas más importantes en su proceso personal y profesional.

En entrevistas y publicaciones, el artista ha explicado que su madre lo apoyó desde sus primeros pasos en la música, cuando empezó a cantar en Bucaramanga. Además, ha reconocido los esfuerzos que ella hizo para sacar adelante a su familia en momentos donde los recursos económicos eran limitados.

Jessi Uribe destaca el apoyo que su madre le ha brindado / (Foto de Buen día, Colombia)

El intérprete también ha expresado que gran parte de sus logros tienen como objetivo retribuirle a su mamá el apoyo que le brindó durante los años en los que construía su carrera artística.

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¿Qué regalo le dio Jessi Uribe a su madre?

La situación se conoció luego de que Tatiana Uribe, hermana del cantante, compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía de su mamá junto a una consola de videojuegos decorada con un moño y acompañada por un postre con velas.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en tono de humor que llamó la atención de los seguidores del cantante. En la descripción, Tatiana escribió:

“Que muchas gracias @jessiuribe3 que a pesar de la distancia se acordó de mi mamá 😂😂😂”.

Jessi Uribe sorprendió a su madre con inesperado regalo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Además del detalle, la imagen también dejó ver una dedicatoria escrita por el cantante, motivo por el que varios internautas comenzaron a comentar sobre el mensaje que incluyó.

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¿Qué mensaje le dedicó Jessi Uribe a su mamá?

En una cartulina que acompañaba el regalo, Jessi Uribe escribió una dedicatoria dirigida a su mamá. Sin embargo, lo que más generó comentarios fue la frase final del mensaje.

“Feliz día, madre. Cuando lo desocupe, me lo presta. Att: JU”, firmó el cantante con sus iniciales.

Tras la publicación, varios internautas reaccionaron entre risas y señalaron que, más que un regalo para su mamá, el detalle más bien parecía pensado para el propio Jessi Uribe.