Mateo Carvajal sorprendió al mostrarse junto a ex Miss Universe en Aruba; ¿nuevo romance?

El modelo Mateo Carvajalestaría inmerso en unas especulaciones sobre un supuesto romance con la ex Miss Universe Anouk Eman.

Mateo Carvajal participó en Survivor, la isla de los famosos del Canal RCN. (Foto Canal RCN)

El paisa se encuentra por estos días en Aruba, tierra natal de la exreina. En sus historias de Instagram, Mateo compartió unas fotografías junto a Anouk en la que se le puede ver disfrutando de diversos planes en la isla.

Las imágenes despertaron la curiosidad de los internautas que no dudaron en rumorar que se trata de la nueva pareja del colombiano.

Ninguno de los dos ha subido algo diferente por lo que no se ha confirmado que esta información sea real, pero ya los seguidores de Mateo han comentado que ya es hora de verlo con pareja y que la exreina se acopla perfecto porque también es una mujer que le gusta mucho el ejercicio y la disciplina, dos cualidades que Carvajal vive presumiendo cada vez que asiste a sus maratones por todo el mundo.

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¿Quién es Anouk Eman la supuesta pareja de Mateo Carvajal?

De Anouk Eman se sabe que fue una de las 30 finalistas del Miss Universe Aruba en 2024 y que es profesional en psicología con una maestría en intervención temprana del autismo.

Muchos internautas aseguran que Anouk es perfecta para Mateo para que inicie una relación sentimental, ya que no se le ha visto con ninguna mujer de manera formal desde que terminó con Melina Ramírez, con quien tiene un hijo llamado Salvador.

Más allá de los rumores, Mateo ha estado muy dedicado al deporte y a sus proyectos personales.

¿En qué producción del Canal RCN participó Mateo Carvajal?

La última vez que participó en una producción televisiva fue en Survivor, la isla de los famosos, del Canal RCN, donde compartió pantalla con humoristas, locutores y actores que enfrentaron la dureza de la naturaleza y la convivencia.

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El creador de contenido tomó la decisión de abandonar la competencia pocos días después de comenzada, alegando que no estaba preparado mentalmente para un reto tan difícil.