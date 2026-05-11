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Deiby Ruiz habría sido visto despechado por su expareja La Blanquita; ¿no supera el romance con Naim?

Deiby Ruiz fue grabado consumiendo bebidas alcohólicas; las imágenes avivan rumores sobre su despecho por La Blanquita.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Deiby Ruiz causó furor en redes sociales.
Deiby Ruiz causó furor en redes sociales al aparecer bebiendo licor. (Foto de Freepik)

Deiby Ruiz habría sido captado despechado por su expareja Katy Cardona.

La Blanquita comenzó un romance.
La Blanquita comenzó un romance con Naim. (Foto de Freepik)

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¿Por qué en las redes sociales se especula que Deiby Ruiz estaría despechado por La Blanquita?

En redes sociales circulan unas imágenes en las que se le puede ver al creador de contenido caleño compartiendo con unas personas en un sitio público y en estado de alicoramiento, lo que fue interpretado por los internautas como un claro despecho por la relación sentimental que comenzó La Blanquita con Naim en el programa internacional en el que estaba participando y en el cual alcanzó el top 3.

Según las especulaciones de los seguidores, Deiby no estaría soportando las imágenes que circulan en las plataformas digitales sobre Katy y Naim, en las que se les ve bastante enamorados.

Aunque muchos aseguraban que en algún momento la pareja podría retomar su historia, las publicaciones dejan claro que Deiby quedó en el pasado.

La última vez que Ruiz se refirió a su expareja públicamente lo hizo para opinar sobre los conflictos que ella había tenido con Aida Victoria Merlano, pero sobre el nuevo romance con Naim no se ha pronunciado, pese a que sus seguidores se lo han pedido en varias ocasiones.

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Por su parte, Katy terminó su participación en el programa el pasado 10 de mayo y sus seguidores esperan que retome pronto sus redes sociales para conocer qué pasará con Naim.

La expectativa gira en torno a si la relación continuará fuera del reality o si solo quedará como un amorío televisivo.

Katy también sorprendió al superar en votaciones a Aida Victoria Merlano, lo que muchos internautas interpretaron como el inicio de una fuerte rivalidad entre ambas.

Según los seguidores, esa tensión no quedará en el pasado y probablemente se extienda fuera del programa, ya que ambas creadoras de contenido cuentan con comunidades digitales muy activas.

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¿Por qué comenzó el conflicto entre Deiby Ruiz y La Blanquita?

El conflicto entre Deiby Ruiz y La Blanquita se extiende al terreno económico, donde los desacuerdos por la manutención han convertido la ruptura en un tema de interés público que sigue generando debate.

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