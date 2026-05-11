Jhorman Toloza habría lanzado indirecta a Alexa Torrex tras acusaciones: "Alcanza la plata pa' todo"

Jhorman Toloza sigue avivando la polémica con su expareja Alexa Torrex.

Alexa Torrex lanzó indirecta a Jhorman Toloza. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza a las indirectas de Alexa Torrex?

Por medio de las redes sociales, ambos han estado lanzándose indirectas y señalamientos desde que terminaron su relación sentimental.

Alexa ha dicho que interpondrá acciones legales contra Toloza luego de que supuestamente le sacara sus pertenencias del apartamento que también encontró vandalizado.

La influenciadora también ha subido videos con indirectas donde asegura que ella era la del dinero en la relación.

Jhorman replicó con un controversial clip en el que manifiesta que desde que está soltero, la plata le rinde mucho, mientras presume su nuevo PlayStation 5 en su nuevo hogar.

Artículos relacionados Talento internacional Famosa actriz rompió el silencio al salir del clóset en plena entrevista: ¿de quién se trata?

Estas imágenes causaron revuelo entre los seguidores de los cucuteños que se han enfrentado de manera constante en las plataformas digitales.

La disputa continúa y Toloza no ha dejado de lanzarle dardos a Torrex desde que ella se involucró sentimentalmente con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3.

Los internautas siguen atentos a lo que pueda suceder con Alexa y Tebi una vez se termine esta temporada, cuyo top 6 quedó definido tras la eliminación de Campanita.

Maiye, hermana de Alexa, intervino en la discusión asegurando que Jhorman le habría sido infiel a su hermana con varias mujeres antes de que iniciara su historia con Tebi.

El creador de contenido no se quedó callado y aseguró que lo mejor sería que lo dejaran tranquilo, pues él también podría revelar información sobre su expareja y su familia.

Con estas declaraciones, dejó ver que no piensa dar marcha atrás en sus decisiones y que está dispuesto a defender su nombre frente a los señalamientos de infidelidad.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata sorprendió al confesar lo que siente por Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia; esto dijo

¿Qué ha dicho Tebi en La casa de los famosos Colombia sobre su relación sentimental con Alexa Torrex?

Entre tanto, Tebi ha manifestado dentro del reality que cree que Alexa ya arregló su vida en el mundo real y que lo más probable es que no pase nada con la cucuteña una vez termine su participación en el programa.