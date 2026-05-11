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Luis Díaz y Gera Ponce le dieron la bienvenida a su primer hijo varón: así se llama

Luis Díaz y Gera Ponce anunciaron el nacimiento de su hijo y revelaron el nombre del bebé con un emotivo mensaje.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luis Díaz ya es papá de un niño y reveló el nombre de su bebé
Luis Díaz ya es papá de un niño y reveló el nombre de su bebé (Foto Chris CODUTO/ AFP) (Foto freepik)

Luis Díaz y su esposa Gera Ponce viven uno de los momentos más especiales de sus vidas tras darle la bienvenida a su tercer hijo, el primero varón de la familia.

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La pareja compartió la noticia por medio de sus redes sociales, donde emocionaron a sus seguidores con las primeras imágenes del recién nacido y un emotivo mensaje sobre esta nueva etapa como padres de familia numerosa.

Las fotografías rápidamente se llenaron de comentarios y felicitaciones de fanáticos, amigos y figuras del entretenimiento y el deporte, quienes celebraron junto a ellos la llegada del pequeño.

Luis Díaz y Gera Ponce emocionaron al presentar a su bebé recién nacido
Luis Díaz y Gera Ponce emocionaron al presentar a su bebé recién nacido (Foto Luis Acosta / AFP)

¿Cómo se llama el hijo de Luis Díaz y Gera Ponce?

A través de una publicación en Instagram, Luis Díaz y Gera Ponce confirmaron que su bebé nació el 11 de mayo de 2026 y revelaron que llevará por nombre Fernando.

La noticia estuvo acompañada de varias fotografías tomadas desde el hospital, donde se ve a Gera cargando al recién nacido mientras comparte el momento junto al futbolista y sus dos hijas.

Además, la influencer escribió unas emotivas palabras para anunciar la llegada del pequeño:

“Más amor. Más vida. Más de nosotros. Un sueño más de nuestro corazón hecho realidad”.

Las imágenes también dejaron ver la emoción que vivió la familia durante el nacimiento del bebé. En algunas fotografías, Luis Díaz aparece con los ojos visiblemente llorosos y conmovido mientras ve a su hijo por primera vez.

Por las publicaciones compartidas, varios seguidores también comentaron que el nacimiento habría sido por cesárea.

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¿Cómo se llaman las hijas de Lucho Díaz y Gera Ponce?

La relación entre Luis Díaz y Gera Ponce comenzó muchos años antes de que el futbolista alcanzara la fama internacional.

La pareja se conoció en Barrancas, La Guajira, y desde entonces Gera ha acompañado al futbolista en cada etapa de su carrera, incluyendo sus inicios en el fútbol profesional y su crecimiento hasta convertirse en una de las figuras más importantes del deporte colombiano.

Actualmente, llevan más de diez años juntos y hace casi un año celebraron su matrimonio.

Su hija mayor, Roma, nació el 4 de noviembre de 2021. Mientras tanto, su segunda hija, Charlotte, llegó al mundo el 25 de enero de 2024, una fecha muy especial para la pareja, ya que varios momentos importantes de su relación también ocurrieron un día 25.

Ahora, con la llegada del pequeño Fernando, la pareja comienza una nueva etapa rodeada de amor y felicidad.

Luis Díaz y Gera Ponce le dieron la bienvenida a su primer hijo varón
Luis Díaz y Gera Ponce le dieron la bienvenida a su primer hijo varón (Foto INA FASSBENDER / AFP)
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