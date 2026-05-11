En las últimas horas, el nombre de Campanita se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por ser recientemente eliminado de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

La noticia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas, en especial, por todos los acontecimientos que presentó Campanita a lo largo de la competencia, ganándose el cariño de todos sus seguidores.

Por este motivo, Campanita fue uno de los invitados en el programa matutino de ‘Mañana Express’, en el que compartió varios sus primeras palabras tras ser recientemente eliminado del reality.

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Campanita tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Tras la reciente eliminación de Campanita de La casa de los famosos Colombia, una gran variedad de internautas se ha preguntado acerca de todos los detalles que ha tenido desde que salió al mundo exterior.

Esto dijo Campanita en Mañana Express. | Foto: Canal RCN

Así que Campanita aprovechó la oportunidad para expresarse frente a lo que opina por todo lo que vivió en el reality durante una entrevista en directo con ‘Mañana Express’, en el que expresó las siguientes palabras:

“Estoy muy agradecido, siento una gratitud, aunque lo presentía porque estuve al lado de dos participantes fuertes. También, aprendí a conocerme a mejorar y tal vez a manejar mis emociones y tener la oportunidad en demostrarles a las personas de que me conozcan, vean mi arte y forma de ser. No cambiaría nada y estoy tranquilo”, agregó Campanita.

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En medio de estas palabras, Campanita aprovechó la oportunidad para demostrar su agradecimiento por todos los sucesos que vivió en La casa de los famosos Colombia, en especial, por convertirse en uno de los exparticipantes más querido en el reality.

¿Qué dijo Campanita tras su aparente relación fuera de La casa de los famosos Colombia?

Durante la entrevista en el programa de ‘Mañana Express’, los presentadores aprovecharon la oportunidad para preguntarle a Campanita frente a si sostiene una relación fuera del programa, pues, mencionó que hay un hombre al que le dicen El Ruso, con quien no se confirma que fuera su novio, pero sí tenían un vínculo especial y expresó lo siguiente:

¿Cómo fue el paso de Campanita en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN