El Top 6 de La casa de los famosos Colombia confirmado: ¿quién está en riesgo de eliminación?

La recta final de La casa de los famosos Colombia ya casi comienza y, tras la eliminación de Campanita, quedó definido el esperado top 6 de esta temporada.

Cada vez falta menos para conocer a los cuatro finalistas del reality y la tensión dentro de la casa aumenta conforme avanzan los días y las eliminaciones se vuelven más decisivas.

Los participantes que continúan en competencia siguen luchando por asegurar su lugar en la gran final y acercarse al premio mayor, motivo por el que cualquier nominación o prueba puede cambiar completamente el rumbo del juego.

La salida de Campanita tomó por sorpresa a varios participantes y dejó un ambiente de incertidumbre dentro de la casa, especialmente porque ya cualquier cosa puede pasar.

¿Quiénes conforman el Top 6 de La casa de los famosos Colombia?

Luego de la salida de Campanita, los seis famosos que siguen oficialmente en competencia son:

Alejandro Estrada

Juanda Caribe

Tebi Bernal

Mariana Zapata

Valentino

Beba

La mayoría de ellos llevan cerca de cuatro meses dentro de la competencia enfrentando nominaciones, castigos y conflictos para mantenerse en el juego.

La única participante que no ha permanecido de manera continua dentro de la casa ha sido Beba, quien fue eliminada semanas atrás, pero logró regresar gracias al llamado “poder de resurrección”.

Ahora, todos buscan asegurar un lugar dentro del top 5 y acercarse cada vez más a la gran final del reality.

Tras eliminación de Campanita, así quedó definido el Top 6 del reality (Foto Canal RCN)

¿Quién quedó nominado tras la salida de Campanita?

Antes de abandonar oficialmente la competencia, Campanita tuvo la oportunidad de dejar nominado directamente a uno de sus compañeros del top 6.

El bailarín decidió dejar en placa a Valentino, convirtiéndolo automáticamente en el primer participante en riesgo de eliminación de la semana.

Campanita explicó que tomó esa decisión para darle más oportunidades a sus otros compañeros de avanzar al top 5, teniendo en cuenta que Valentino ha sido uno de los participantes más fuertes en las pruebas y uno de los que más veces ha ganado el liderazgo.

Precisamente por eso, decidió nominarlo directamente y evitar que pudiera competir nuevamente por el poder de liderazgo de la semana.

Mientras tanto, Beba, Tebi, Mariana Zapata, Juanda Caribe y Alejandro Estrada tendrán la oportunidad de competir en la prueba de liderazgo del 11 de mayo.

El ganador no solo obtendrá el liderazgo de la semana, sino también la posibilidad de asegurar su permanencia dentro de la competencia y entrar oficialmente al esperado top 5 del reality.