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Campanita fue eliminado de La casa de los famosos Colombia: así reaccionó

Campanita abandonó La casa de los famosos Colombia tras obtener la menor votación del público esta semana hoy.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Campanita fue eliminado de La casa de los famosos y así reaccionó
Campanita fue eliminado de La casa de los famosos y así reaccionó (Foto Canal RCN)

La recta final de La casa de los famosos Colombia cada vez está más cerca y una nueva gala de eliminación dejó por fuera de la competencia a uno.

En la noche del 10 de mayo, el público tomó la decisión de eliminar a Campanita, quien abandonó oficialmente la competencia tras obtener la menor cantidad de votos en la jornada de eliminación.

La salida del bailarín sorprendió tanto a varios de sus compañeros como a algunos seguidores del reality, especialmente porque faltan pocas semanas para conocer a los finalistas de esta temporada.

¿Cuántos votos tuvo Campanita tras su eliminación?

En la sala de eliminación se encontraban tres participantes que estaban en riesgo de abandonar la competencia.

Alejandro Estrada llegó a placa tras ser nominado por la casa, mientras que Juanda Caribe fue enviado a eliminación por decisión de la eliminada anterior.

Por su parte, Campanita terminó en riesgo luego de ser elegido por el público para entrar a la placa.

Durante los días previos a la eliminación, Juanda Caribe había confesado en varias ocasiones que sentía que sería él quien abandonaría el reality esta semana.

Sin embargo, la decisión final de los televidentes terminó sorprendiendo a varios participantes.

Con el 6,76%, Campanita se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia, mientras que Alejandro Estrada logró entrar nuevamente a la casa como el participante más votado de la noche con el 70,01%.

Juanda Caribe, por su parte, también consiguió asegurar su permanencia dentro del reality y continuar luchando por un lugar en la final. con el 23,22% de los votos

Campanita quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia
Campanita quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Campanita ante su eliminación?

Antes de conocer la decisión final del público, Campanita confesó que uno de los aspectos más difíciles de la competencia había sido no poder comunicarse con su familia.

El bailarín reveló que, aunque durante muchos años vivió en el exterior, siempre encontraba la manera de mantenerse en contacto con sus seres queridos, algo que no ha podido hacer mientras estuvo dentro de La casa de los famosos Colombia.

Tras escuchar el resultado de la votación, Campanita reaccionó conmovido y rápidamente abrazó a Juanda Caribe, con quien construyó una cercana amistad dentro de la casa.

Aunque se mostró tranquilo y mantuvo una sonrisa durante su despedida, el participante no pudo contener las lágrimas luego de convertirse oficialmente en el eliminado de la semana.

Campanita se despidió de La casa de los famosos tras decisión del público
Campanita se despidió de La casa de los famosos tras decisión del público (Foto Canal RCN)
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