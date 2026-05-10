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Alexa y Maiye Torrex lanzan indirecta a Jhorman Toloza con polémico video: "La de la plata era yo"

Alexa Torrex y su hermana Maiye causaron revuelo en redes sociales al compartir un video con indirecta para Jhorman Toloza.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa y Maiye Torrex lanzan dardo.
Alexa y Maiye Torrex lanzan dardo contra Jhorman Toloza. (Fotos Canal RCN)

Alexa y Maiye Torrex causaron revuelo en medio de la polémica con Jhorman Toloza.

Alexa Torrex asegura que es ella la de la plata.
Alexa Torrex asegura que es ella la de la plata tras ruptura con Jhorman Toloza. (Foto Canal RCN)

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¿Qué indirecta le lanzaron Alexa y Maiye Torrex a Jhorman Toloza?

Las hermanas y creadoras de contenido compartieron un video en el que aparecen bailando y cantando un tema que dice que “la de la plata, el carro y la casa es ella”, acompañado de un mensaje dirigido a las mujeres para que no pasen por la misma situación.

Los internautas interpretaron la publicación como una indirecta clara hacia el cucuteño, quien ha estado en el centro de la controversia desde que Alexa anunció acciones legales en su contra tras encontrar su casa destrozada y sin electrodomésticos.

El creador de contenido, por su parte, ha subido varios videos mostrando su nuevo hogar y sus pertenencias, desmintiendo la versión de la influenciadora y asegurando que todo lo que dice la familia recocha busca perjudicar su imagen. El enfrentamiento público continúa y ambos siguen exponiendo detalles de su ruptura.

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¿Por qué es el conflicto entre Maiye Torrex y Jhorman Toloza?

Maiye Torrex también ha estado directamente involucrada en el conflicto. Toloza la acusó de tener un romance con Roberto Velásquez, señalando que la información provenía de Yina Calderón.

Ante esto, la influencer retó al cucuteño a mostrar las supuestas pruebas y anunció que apoyará a Calderón en las acciones legales que ella misma anunció.

La respuesta de Maiye fue contundente, dejando claro que no permitirá que se difundan rumores sin fundamento sobre su vida personal.

“Mujeres de nuestra experiencia por favor abran los ojos y no pasen por lo mismo Gracias”, escribieron las hermanas Torrex en su publicación.

Jhorman Toloza ha manifestado que se siente tranquilo y que no piensa hablar con Alexa bajo ninguna circunstancia.

Incluso, aseguró que le deja el camino libre para que pueda iniciar una relación sentimental con Tebi una vez salga de La casa de los famosos Colombia 3.

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