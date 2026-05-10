La Liendra derritió corazones al mostrar la tienda donde su mamá trabajaba antes de su fama

La Liendra conmovió al celebrar el día de la madre con unas fotografías en las que se puede ver su evolución económica y cómo su mamá lo ha acompañado en cada etapa.

La Liendra derritió corazones al homenajear a su mamá. (Foto Canal RCN)

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¿Qué publicó La Liendra por el día de las madres?

El creador de contenido subió una serie de imágenes en las que se aprecia a su madre en la pequeña tienda improvisada de tablas que tenía en su casa para sacar adelante a su familia.

La publicación generó una ola de comentarios por parte de su comunidad digital, que resaltó la disciplina y constancia del influencer, además de valorar que no se haya olvidado de sus raíces ni de su familia.

Las fotos ya superan los 100 mil likes en Instagram, demostrando que el proceso de La Liendra es visto por muchos como una historia inspiradora.

El influenciador atraviesa un buen momento con su contenido, pues sus documentales han tenido gran acogida entre sus seguidores.

El último que realizó fue bastante polémico, ya que se infiltró en una zona de tolerancia para mostrar la realidad de ese entorno.

Aunque la experiencia generó debate, La Liendra aseguró que valió la pena porque recibió muy buenas críticas del público.

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¿Qué dijo la expareja de La Liendra sobre su contenido en redes sociales?

Incluso su expareja, Mercedes Uhia, expresó admiración por el influencer, a quien calificó como una persona juiciosa y enfocada.

Sus seguidores destacaron la manera en que el creador de contenido reconoce el esfuerzo de su madre y cómo ese apoyo ha sido fundamental en su crecimiento personal y profesional.

El gesto fue interpretado como un recordatorio de que, pese al éxito y la visibilidad que ha alcanzado, el influencer mantiene presente la importancia de la familia.

Para muchos, la publicación se convirtió en un ejemplo de gratitud y humildad, valores que suelen perderse en medio de la fama.

Los internautas ya están a la espera de su nuevo proyecto audiovisual y del tema que escogerá, pues el creador de contenido adelantó que serán producciones con enfoques profundos, capaces de dejar mensajes claros a su audiencia sobre lo linda y lo cruel que puede ser la vida, siempre desde la objetividad y el respeto.