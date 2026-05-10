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Mariana Zapata le dijo hipócrita a Alejandro Estrada en el brunch de La casa de los famosos; ¿por qué?

Mariana Zapata generó polémica al decirle hipócrita a Alejandro Estrada durante el brunch de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mariana Zapata le dijo hipócrita a Alejandro Estrada.
Mariana Zapata le dijo hipócrita a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Mariana Zapata se despachó contra Alejandro Estradaen el brunch de La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata habló sin filtros.
Mariana Zapata habló sin filtros en el brunch de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Mariana Zapata dijo que Alejandro Estrada es el más hipócrita de La casa de los famosos Colombia 3?

En medio de la actividad moderada por Valentino Lázaro, surgió la pregunta de quién era considerado el más hipócrita dentro de la competencia.

Aunque la mayoría señaló a Valentino, Mariana no dudó en apuntar hacia Alejandro Estrada.

Según ella, el actor se muestra caballeroso solo porque sabe que lo están grabando y cuestionó si en la vida real se comportaría de la misma manera.

Para la influenciadora, Estrada cambia de parecer constantemente y se acomoda a las situaciones, lo que lo hace ver amable con sus compañeros, pero sin verdadera coherencia.

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Alejandro respondió asegurando que muchos gestos pueden parecer hipócritas dependiendo del contexto, dando la impresión de que siempre se hacen por interés y no por simple convivencia.

Mientras tanto, los demás concursantes coincidieron en señalar a Valentino como el más hipócrita, argumentando que dice lo que piensa sin filtro y luego actúa como si nada, lo que genera desconfianza.

Juanda Caribe agregó que le sorprende la facilidad con la que Lázaro lanza comentarios sin medir las consecuencias.

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¿Qué participantes ya hacen parte del top de 6 de La casa de los famosos Colombia 3?

Esta noche un habitante quedará eliminado y se definirá el top 6. Valentino Lázaro, Mariana Zapata, Beba y Tebi ya tienen asegurado su lugar, mientras que Campanita, Juanda Caribe y Alejandro Estrada esperan la decisión del público.

La expectativa es alta, pues cada salida redefine las estrategias y las relaciones dentro de la casa más famosa del país.

Además, existía expectativa por el regreso del botón pánico, una dinámica que permitía a algún participante intercambiar su lugar con la reciente eliminada Alexa Torrex.

Sin embargo, ninguno de los concursantes quiso hacer ese cambio, lo que abre la posibilidad de que la cucuteña regrese a la “telenovela de la vida real”, pero como jefa de campaña de alguno de sus compañeros.

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