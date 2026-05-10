Johanna Fadul conmovió al recordar a sus gemelas fallecidas en el Día de la Madre; ¿qué reveló?

Johanna Fadul mostró el momento en el que se enteró que estaba esperando gemelos para conmemorar el día de las madres.

Johanna Fadul mostró el momento en el que se enteró que tendría gemelas hace 13 años. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo celebró Johanna Fadul el Día de las Madres?

El recuerdo fue compartido a través de su cuenta de Instagram, donde se le ve junto a su pareja Juanse Quintero en la ecografía que revelaba que serían padres de dos bebés.

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¿Por qué conmovió la publicación del Día de la Madre de Johanna Fadul?

La publicación emocionó a su comunidad digital por el trasfondo de las imágenes, pues hace trece años Johanna perdió a sus gemelas a los siete meses de gestación debido a una afección médica que impidió que llegaran con vida al mundo.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 expresó que nunca olvidará esa sensación de ser madre y que cada recuerdo la conecta con ese capítulo de su vida.

La actriz decidió conmemorar el Día de las Madres compartiendo este momento que rápidamente se convirtió en un espacio de comentarios y apoyo emocional.

“Hace 13 años la vida nos dio la fortuna de saber que era sentir cosquillitas en mi panza sin aún conocer sus rostros. Anto y Ana aunque no pudimos seguir recorriendo este camino en el plano terrenal, tenemos la certeza absoluta que desde el cielo seguimos caminando de la mano. Fue tan claro su propósito en la tierra, que no necesitaron sino simplemente el vientre de mamá para cumplir. Las amamos y llegará el día en que volvamos a compartir juntos. Gracias A&A x hacerme mamá”, escribió Johanna Fadul en su publicación.

La publicación también refleja el vínculo sólido que mantiene con Juanse Quintero, quien la acompañó en ese instante y ha sido su apoyo constante en los momentos más difíciles.

Recientemente, Fadul también subió una historia en la que aparecía cargando un bebé y confesó que la idea de ser mamá de nuevo no le era indiferente.

En ese instante, aseguró que se “antojaba” de formar una familia, dejando abierta la posibilidad de que en algún momento decida dar ese paso junto a su pareja.