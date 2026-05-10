Sale a la luz inédito video de Yeison Jiménez dentro de su avioneta

Han pasado cuatro meses desde el fallecimiento de Yeison Jiménez, pero sus familiares, amigos y seguidores continúan recordándolo con emotivos homenajes en redes sociales.

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En esta ocasión, fue su hermana, Lina Jiménez, quien conmovió a miles de personas al publicar un video inédito del artista mientras viajaba en su avioneta junto a parte de su equipo de trabajo.

La grabación despertó nostalgia entre los fanáticos del cantante de música popular, especialmente porque fue precisamente en un accidente aéreo donde el artista perdió la vida junto a varios integrantes de su equipo.

Hermana de Yeison Jiménez compartió especial recuerdo del cantante en vuelo (Foto Canal RCN)

¿Qué mostró Lina Jiménez en el video de Yeison Jiménez?

Por medio de sus redes sociales, Lina compartió una grabación donde aparece Yeison Jiménez dentro de la avioneta que utilizaba frecuentemente para desplazarse a sus presentaciones y compromisos musicales.

En el video se observa al cantante escuchando música y cantando mientras revisa su celular. También aparecen dos miembros de su equipo acompañándolo durante el vuelo.

La grabación dejó ver parte del ambiente relajado y cercano que compartían durante sus viajes laborales.

Junto al video, Lina escribió un corto pero emotivo mensaje que conmovió a los seguidores del artista:

“Así eran nuestros viajes. Dios los tenga en su santa gloria”.

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¿Qué más compartió Lina Jiménez sobre Yeison Jiménez?

Además del video en la avioneta, Lina también compartió otro recuerdo especial junto a su hermano durante la celebración del Día de la Madre.

En la grabación aparece Yeison en un restaurante explicando que, aunque no podía compartir con su mamá ese día, quería celebrarlo junto a su hermana porque para él ella había cumplido un papel muy importante en su vida.

El cantante incluso afirmó que Lina “era como una mamá” para él, debido al cuidado y apoyo que siempre le brindó.

En medio del momento, Yeison le dio un beso a su hermana y ella, entre risas, le agradeció por todo mientras le preguntaba de manera jocosa “dónde estaba su Toyota”, provocando la risa del artista.

Lina acompañó el video con un mensaje donde recordó que, pese al cansancio y las largas jornadas de trabajo, Yeison insistió en salir a almorzar para celebrar esa fecha especial juntos.

El emotivo recuerdo volvió a demostrar el fuerte vínculo y cariño que existía entre los hermanos.