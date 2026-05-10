Manuela QM, novia de Blessd, reaccionó a los que la llaman "segundona" en redes: "Párchese"

Manuela QM, pareja de Blessd, se cansó de las críticas en redes sociales y le hizo una propuesta a sus detractores.

Blessd espera la llegada de su primer hijo junto a Manuela QM. (Foto de Rodrigo Varela/AFP)

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¿Cómo reaccionó Manuela QM a las críticas en redes sociales en medio de su embarazo?

La creadora de contenido ya está entrando en la última etapa de su embarazo y ha estado mostrando cómo avanza su proceso de gestación.

Sin embargo, esto le ha valido críticas desde todos los frentes. La influenciadora le respondió a los internautas que la han tildado de ser la “segundona” del cantante.

Manuela aseguró que no entiende la intensidad de quienes están pendientes de absolutamente todo lo que sube para criticarlo y que deberían “parcharse” en lugar de andar metiéndose y cogiendo rabia por vidas ajenas.

Desde que anunció su relación sentimental con Blessd, la paisa ha recibido comentarios negativos, pues muchos internautas aseguran que el artista sostenía vínculos con otras mujeres.

Incluso, hace unas semanas se filtró una conversación que el cantante habría tenido con otra persona, lo que generó una ola de reacciones.

Blessd desmintió las acusaciones y, aunque se especuló sobre una posible ruptura, el artista confirmó en un en vivo de Jhay Wheeler que su hijo Caleb está próximo a nacer y que quiere estar presente y junto a Manuela, despejando los rumores.

Aunque los comentarios negativos no han cesado, la paisa ha dejado claro que no permitirá que interfieran en su vida personal ni en la felicidad que vive con Blessd.

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¿Por dónde fue la última gira de Blessd?

En paralelo a la espera de su primer hijo, Blessd anunció que terminó su gira por Estados Unidos, consolidándose como uno de los artistas urbanos más escuchados del país.

Sus presentaciones en ciudades como Washington, Chicago Denver, entre otras, lograron llenos totales, reafirmando su posición en la industria musical.

Los seguidores de ambos esperan ansiosos la llegada del hijo de la pareja, un acontecimiento que ha generado expectativa en redes sociales y que marca un nuevo capítulo en sus vidas.

Entre rumores, críticas y logros profesionales, Manuela y Blessd han optado por enfocarse en lo esencial: la unión familiar.