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Isabella Ladera habría revelado cuándo nacería su bebé: esto se sabe

Isabella Ladera reveló cuántas semanas tiene de embarazo y dio pistas sobre cuándo nacería su bebé.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Isabella Ladera habría revelado cuándo nacerá su bebé y habló de su embarazo actual
Isabella Ladera habría revelado cuándo nacerá su bebé y habló de su embarazo actual (Foto freepik) (Foto Ivan Apfel / AFP)

Isabella Ladera continúa compartiendo detalles de su embarazo con sus seguidores y cada nueva publicación genera conversación en redes sociales.

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Desde que anunció que está esperando a su segundo hijo, la venezolana ha mostrado parte de los cambios y emociones que ha vivido durante esta etapa, despertando aún más la curiosidad de quienes siguen de cerca su proceso como futura mamá nuevamente.

Ahora, la creadora de contenido llamó la atención tras publicar un video en TikTok donde, sin decir directamente una fecha exacta, habría dado pistas sobre cuándo podría nacer su bebé.

Sus seguidores rápidamente comenzaron a sacar cuentas y a especular sobre la posible fecha del nacimiento del pequeño.

Isabella Ladera habría revelado cuándo nacería su bebé
Isabella Ladera habría revelado cuándo nacería su bebé (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera?

En el video compartido en sus redes sociales, Isabella Ladera reveló que actualmente tiene 32 semanas y tres días de embarazo.

Las semanas emocionó a muchos de sus seguidores, ya que indica que la creadora de contenido ya se encuentra en la recta final de la gestación.

Teniendo en cuenta que un embarazo suele durar alrededor de 40 semanas y que la mayoría de bebés nacen entre la semana 37 y la 40, muchos usuarios comenzaron a calcular que el nacimiento podría darse entre mediados de junio y comienzos de julio.

Aunque Isabella no confirmó una fecha exacta para el parto, las semanas de embarazo que compartió dejaron claro que faltaría poco tiempo para conocer a su bebé.

La venezolana también dejó ver que está viviendo con intensidad los últimos meses de esta etapa y que cada vez siente más los cambios físicos propios del embarazo.

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¿Qué más contó Isabella Ladera sobre su embarazo?

Además de revelar cuántas semanas tiene de gestación, Isabella también habló sobre algunos de los síntomas y molestias que ha experimentado recientemente.

La creadora de contenido confesó que ha comenzado a sentir más dolor de espalda y aseguró que el cansancio ahora es mucho más fuerte.

También contó que su bebé ya estaría acomodado en posición para el parto, motivo por el que siente más presión y movimientos constantes dentro de su barriga.

Asimismo, reveló que se ha estado preparando para el nacimiento viendo videos relacionados con ejercicios de respiración y técnicas para el trabajo de parto.

Entre risas, Isabella comentó que ya siente que camina “como un pingüino” y que cualquier actividad la deja agotada.

Sin embargo, aclaró que no se estaba quejando del embarazo, sino simplemente “diciendo las cosas como son”.

Aunque no ha confirmado la fecha exacta, Isabella dejó una pista de cuándo podría ser el momento en el que le de la bienvenida a su segundo hijo.

Isabella Ladera dio pistas sobre la posible fecha de nacimiento de su bebé en TikTok
Isabella Ladera dio pistas sobre la posible fecha de nacimiento de su bebé en TikTok (Foto Ivan Apfel / AFP)
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