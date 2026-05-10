Maiye Torrex reaccionó a las acusaciones de Jhorman sobre la familia recocha

La polémica entre Jhorman Toloza y la familia de Alexa Torrex continúa creciendo y cada día salen nuevas declaraciones por parte de ambos lados.

Artículos relacionados Karen Sevillano Karen Sevillano se pronuncia en redes tras conocer estado de salud de La Segura: "GUERRERA"

En esta ocasión, quien decidió pronunciarse fue Maiye Torrex, hermana de Alexa, luego de que en redes sociales comenzaran a circular comentarios de que la familia de la cucuteña era mantenida gracias al trabajo de la exparticipante de La casa de los famosos.

Las declaraciones surgieron después de varios videos publicados por Jhorman Toloza, donde habló sobre supuestos problemas y situaciones que habría vivido con la familia de su expareja.

Maiye Torrex aclaró si Alexa mantiene económicamente a su familia (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre la familia de Alexa Torrex?

Jhorman Toloza utilizó sus redes sociales para hablar públicamente sobre la relación que tenía con la familia de Alexa Torrex durante el tiempo que estuvieron juntos.

En sus declaraciones, aseguró que algunos familiares de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se aprovechaban económicamente de ella.

El creador de contenido afirmó que la familia vivía del éxito de Alexa y aseguró que supuestamente existían situaciones de abuso de confianza, robos y estafas alrededor de la influencer.

Las palabras de Jhorman rápidamente generaron conversación en redes sociales y provocaron múltiples reacciones entre seguidores de la familia Torrex.

Jhorman Toloza acusó a la familia recocha de estafar a Alexa (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Viral Falleció Germán Vargas Lleras: esta fue su faceta que pocos conocían

¿Qué respondió Maiye Torrex sobre las acusaciones?

Tras toda la polémica, Maiye Torrex decidió responder en sus historias de Instagram y aclarar varios de los comentarios que comenzaron a circular en redes.

La creadora de contenido contó que muchas personas le han preguntado directamente si Alexa mantiene económicamente a sus padres y hermanas.

Entre risas, una de sus hermanas comentó que “ojalá” Alexa las mantuviera, mientras Maiye aclaró que eso no es cierto y aseguró que cada integrante de la familia trabaja por sus propios proyectos.

Maiye afirmó que no entiende por qué tantas personas creen versiones que, según ella, provienen de “un mentiroso andante”, haciendo referencia indirecta a Jhorman Toloza.

Sin embargo, sí reconoció que Alexa fue quien impulsó a varios miembros de su familia a entrar en el mundo de las redes sociales y la creación de contenido.

Aun así, dejó claro que eso no significa que ella mantenga económicamente a todos.

Además, explicó que siempre han trabajado unidos como familia y que, aunque han tenido discusiones y diferencias, como cualquier otra familia, siempre logran solucionar sus problemas.

Finalmente, Maiye aseguró que el amor familiar ha sido clave para seguir adelante juntos pese a toda la polémica que enfrentan actualmente.