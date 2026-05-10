Maluma será papá por segunda vez y la noticia hizo estallar las redes sociales. El post compartido por el ‘Pretty Boy’ a través de su cuenta de Instagram completó el millón de “likes” a tan solo una hora de haber sido publicado.

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Se trata de una fotografía a blanco y negro en la que el cantante de música urbana y su hija París besan la barriga de Susana Gómez, pareja del artista de 32 años.

Maluma acompañó la instantánea con un emoticón azul, por lo que empezó a especularse que un niño vendría en camino.

¿Cómo reaccionaron los famosos ante el anuncio de que Maluma será papá por segunda vez?

Amigos y seguidores del cantante paisa reaccionaron emocionados a la noticia y por supuesto aprovecharon el momento para enviarle sus felicitaciones y mejores deseos.

Uno de los primeros en reaccionar fue J Balvin. ‘El niño de Medellín’ escribió cinco emoticones de corazón, entre tanto, su pareja, Valentina Ferrer, también reaccionó con emojis.

J Balvin y su pareja Valentina Ferrer comentaron la publicación en la que Maluma confirma que pronto nacerá su segundo hijo. (AFP/ RGiorgio Viera)

La campeona olímpica, Mariana Pajón, quien se convirtió en madre a finales del 2025, escribió: “la felicidad más grande. Felicitaciones”. Entre tanto, Carolina Cruz, madre de dos menores, tampoco ocultó su emoción por la noticia dada por Maluma.

El creador de contenido, El Mindo, y Kris R, novio de Karina García, también dejaron sus mensajes tras ser compartida la noticia.



Otras celebridades y figuras del espectáculo reaccionaron a la publicación con un Me Gusta; tal es el caso de Jhon Alex Castaño, Mateo Varela ‘Peluche’, Pipe Bueno, Andy Rivera, Juan Fernando Quintero, Nicky Jam, Wisin, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz.

Sin duda, la noticia ha causado enorme revuelo en redes sociales y de paso ha reconfirmado lo sólida que está la relación del ‘Pretty Boy’ con su pareja, Susana Gómez.

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¿Cómo empezó la historia de amor entre Maluma y Susana Gómez?

La historia de amor de Maluma y Susana Gómez nació hace varios años y surgió gracias a sus amistades. El artista y la arquitecta se conocían, pero nunca habían dado el paso definitivo a una relación; pero todo cambió y decidieron darle suelta a sus sentimientos.

Maluma y Susana se ennoviaron formalmente y poco a poco él la empezó a mostrar más en redes sociales. Ella, por su parte, siempre ha optado por mantener un bajo perfil respecto a su relación con el ‘Pretty Boy’.

Maluma tiene una estable relación amorosa con la arquitecta Susana Gómez. Foto: AFP - Tommaso Boddi

Tras ser vistos juntos en Los Ángeles, Maluma fue indagado por el tema, pero negó cualquier noviazgo, sin embargo, el amor floreció por completo y hoy consolidan una gran unión.

Antes de Susana Gómez, Maluma tuvo un noviazgo con la modelo Natalia Barulich. Esa relación duró dos años y nació en medio de las grabaciones del videoclip ‘Felices los 4’, sin embargo, el idilio se acabó y al parecer Neymar habría tenido algo que ver.

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El cantante también ha sido relacionado con la brasileña Anitta y la modelo Akemi Nakamura.

Tras esas uniones amorosas, hoy finalmente halló estabilidad y ahora cuenta los días para la llegada al mundo de su segundo hijo.