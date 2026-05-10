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Así reaccionaron J Balvin, Wisin y otros famosos tras confirmarse que Maluma será papá de nuevo

Maluma anunció el día de las madres que su pareja, Susana Gómez, se encuentra por segunda vez en la dulce espera.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Maluma confirmó en el día de las madres que su pareja está de nuevo embarazada.
J Balvin fue uno de los primeros en pronunciarse por el embarazo de la pareja de Maluma. Fotos: AFP - Giorgio Viera, Rodrigo Varela, Jesse Grant

Maluma será papá por segunda vez y la noticia hizo estallar las redes sociales. El post compartido por el ‘Pretty Boy’ a través de su cuenta de Instagram completó el millón de “likes” a tan solo una hora de haber sido publicado.

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Se trata de una fotografía a blanco y negro en la que el cantante de música urbana y su hija París besan la barriga de Susana Gómez, pareja del artista de 32 años.

Maluma acompañó la instantánea con un emoticón azul, por lo que empezó a especularse que un niño vendría en camino.

¿Cómo reaccionaron los famosos ante el anuncio de que Maluma será papá por segunda vez?

Amigos y seguidores del cantante paisa reaccionaron emocionados a la noticia y por supuesto aprovecharon el momento para enviarle sus felicitaciones y mejores deseos.

Uno de los primeros en reaccionar fue J Balvin. ‘El niño de Medellín’ escribió cinco emoticones de corazón, entre tanto, su pareja, Valentina Ferrer, también reaccionó con emojis.

Valentina Ferrer destapa lo que pasó en su relación con J Balvin
J Balvin y su pareja Valentina Ferrer comentaron la publicación en la que Maluma confirma que pronto nacerá su segundo hijo. (AFP/ RGiorgio Viera)

La campeona olímpica, Mariana Pajón, quien se convirtió en madre a finales del 2025, escribió: “la felicidad más grande. Felicitaciones”. Entre tanto, Carolina Cruz, madre de dos menores, tampoco ocultó su emoción por la noticia dada por Maluma.

El creador de contenido, El Mindo, y Kris R, novio de Karina García, también dejaron sus mensajes tras ser compartida la noticia.


Otras celebridades y figuras del espectáculo reaccionaron a la publicación con un Me Gusta; tal es el caso de Jhon Alex Castaño, Mateo Varela ‘Peluche’, Pipe Bueno, Andy Rivera, Juan Fernando Quintero, Nicky Jam, Wisin, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz.

Sin duda, la noticia ha causado enorme revuelo en redes sociales y de paso ha reconfirmado lo sólida que está la relación del ‘Pretty Boy’ con su pareja, Susana Gómez.

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¿Cómo empezó la historia de amor entre Maluma y Susana Gómez?

La historia de amor de Maluma y Susana Gómez nació hace varios años y surgió gracias a sus amistades. El artista y la arquitecta se conocían, pero nunca habían dado el paso definitivo a una relación; pero todo cambió y decidieron darle suelta a sus sentimientos.

Maluma y Susana se ennoviaron formalmente y poco a poco él la empezó a mostrar más en redes sociales. Ella, por su parte, siempre ha optado por mantener un bajo perfil respecto a su relación con el ‘Pretty Boy’.

Maluma se padre por segunda vez.
Maluma tiene una estable relación amorosa con la arquitecta Susana Gómez. Foto: AFP - Tommaso Boddi

Tras ser vistos juntos en Los Ángeles, Maluma fue indagado por el tema, pero negó cualquier noviazgo, sin embargo, el amor floreció por completo y hoy consolidan una gran unión.

Antes de Susana Gómez, Maluma tuvo un noviazgo con la modelo Natalia Barulich. Esa relación duró dos años y nació en medio de las grabaciones del videoclip ‘Felices los 4’, sin embargo, el idilio se acabó y al parecer Neymar habría tenido algo que ver.

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El cantante también ha sido relacionado con la brasileña Anitta y la modelo Akemi Nakamura.

Tras esas uniones amorosas, hoy finalmente halló estabilidad y ahora cuenta los días para la llegada al mundo de su segundo hijo.

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