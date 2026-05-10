Luisa Fernanda W celebra el día de la madre con imágenes no conocidas de cuando nacieron sus hijos

Luisa Fernanda W celebró el Día de las Madres con una llamativa publicación en redes sociales. La empresaria y creadora de contenido compartió emotivas imágenes junto a sus hijos y reveló otras inéditas de cuando ellos nacieron.

¿Cuáles nuevas imágenes reveló Luisa Fernanda W del día que nacieron sus dos hijos?

La primera foto la deja ver recostada sobre su cama y a cada lado tiene a sus hijos Máximo y Domenic, fruto de su relación con el cantante Pipe Bueno.

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Un hecho que llamó mucho la atención de la publicación fue que Luisa Fernanda decidió compartir imágenes no conocidas del día que llegaron al mundo sus herederos.

Se trata de grabaciones que fueron hechas solo instantes después de que vieran sus primeros asomos de vida Máximo y Domenic. El clip evidencia el cansancio, pero también la felicidad de La W por traer al planeta nueva vida.

"Qué bendición y qué gran fortuna ser mamá… Feliz día a todas esas mujeres maravillosas que hoy tienen el regalo de ser madres. Que Dios siempre las cuide a ustedes y a sus hijos, las llene de amor, salud y momentos hermosos", escribió, por su parte, en el post la paisa.

Los menores son fruto de su relación con Pipe Bueno, la cual, cabe destacar, comenzó después de que ella afrontara una tragedia por la muerte de quien fuera su novio, el cantante Fabio Legarda.



Hoy en día, la youtuber tiene una familia completamente consolidada y establecida al lado del artista de música popular. De hecho, Pipe ya le pidió matrimonio y a finales de este año podrían estar festejando la boda de forma oficial.

Pipe Bueno es la pareja de la influenciadora Luisa Fernanda W. Foto: RCN

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¿Cuándo nacieron los hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Máximo, el mayor de sus hijos, nació en octubre del 2020; y Domenic, casualmente, también nació en ese mes, pero del año 2022.

Los pequeños son la gran adoración de la influenciadora y del artista, y, quienes, sin duda, son el mayor soporte de su hogar.

Seguidores y celebridades digitales comentaron la publicación de Luisa Fernanda y la felicitaron por el importante rol que ha cumplido como mamá.

“Todavía recuerdo la felicidad tan grande de todo el fandom porque ibas a ser mamá, sin duda eres increíble”, “ser mamás”, “Máximo es igualito a Luisa”, “en mi top de mamashis ejemplares”, “feliz día a la más mamasita de todas”, “hermosa madre”.

Luisa Fernanda W tiene una sólida familia con Pipe Bueno y sus hijos Máximo y Domenic. (Foto: Canal RCN)

Luisa Fernanda W se ha convertido en la compañera inseparable de Pipe Bueno. Recientemente, juntos a sus hijos, tomaron la decisión de mudarse a México, donde Pipe exploraría una nueva faceta en su carrera artística.

A la par, La W ha dado nuevos pasos como cantante y actriz. La antioqueña le dio su voz al personaje de Capitana Hoggbottom en la segunda película de Zootopia.

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Sumado a ello, su imagen es de las más reconocidas en redes sociales, lo que le ha permitido posar para destacadas marcas globales.

Además, su impacto en redes sociales sigue siendo alto y muy destacado. En una de sus últimas iniciativas, La W se unió al tren de, con ayuda de inteligencia artificial, simular que estar en la escena de un momento cinematográfico muy famoso. De esta manera, Luisa Fernanda terminó “apareciendo” en una foto de ‘Yo soy Betty, la fea, y en una secuencia de la película Titanic.