Desde hace varias semanas, el nombre de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por confirmar que está atravesando por un importante momento en su vida tras confirmar que está embarazada.

Por ello, Lina Tejeiro compartió una publicación mediante sus redes sociales en las que se unió a la celebración del día de la madre en Colombia este 10 de mayo en el que se conmemora esta fecha especial.

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¿Cuál fue la emotiva publicación que compartió Lina Tejeiro en sus redes tras el día de la madre?

Cabe destacar que Lina Tejeiro se ha convertido no solo por ser una destacada actriz colombiana, sino que también, por mantener informados a sus seguidores frente a todo lo que hace en su vida cotidiana.

Esto compartió Lina Tejeiro recientemente en sus redes. | Foto: Canal RCN

Sin duda, desde que Lina reveló mediante sus redes sociales que será madre, una gran variedad de internautas ha generado múltiples reacciones al respecto, en especial, por el importante momento por el que está atravesando.

En medio de esta situación, Lina compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de diez millones de seguidores, en el que celebró con emotividad la fecha del día de las madres en Colombia, en especial, por su embarazo, pues expresó las siguientes palabras:

“Hay momentos que te cambian la vida y otros, el alma. Este que estoy viviendo, es MI momento deseado”, agregó Lina Tejeiro en la descripción de la publicación.

En la fotografía, Lina Tejeiro muestra la pancita de su embarazo con un vestido blanco, en el que luce radiante, celebrando con emotividad el importante momento que está atravesando en su vida.

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¿Qué famosos han reaccionado a la reciente publicación de Lina Tejeiro?

Tras la reciente publicación que compartió Lina Tejeiro ante la celebración del día de las madres, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano como Luisa Fernanda W, Claudia Serrato y otros más, han dejado emotivos mensajes al respecto, expresándole lo siguiente a Lina:

Así anunció Lina Tejeiro su embarazo en redes sociales. | Foto: Canal RCN