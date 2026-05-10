En las últimas horas, el nombre de Maluma se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar con emotiva fotografía que será padre.

La noticia ha tomado por sorpresa a todos sus seguidores, en especial, por anunciarlo en la fecha de este 10 de mayo en la que se celebra el día de las madres en Colombia.

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¿Cómo anunció Maluma que se convertirá en padre por segunda vez?

La noticia fue principalmente confirmada a través de una publicación compartida a través de la cuenta oficial de Maluma en la que cuenta con más de 63 millones de seguidores en la que anunció que será padre por segunda vez.

En la fotografía se evidencia que el cantante colombiano le está dando un beso especial a la pancita de Susana Gómez, junto a su pequeña hija París, quien tiene aproximadamente dos años.

Con base en esta noticia, Maluma aprovechó la celebración del día de las madres, la cual es se celebra este domingo 10 de mayo al demostrar que está atravesando por un importante momento a nivel personal tras convertirse en padre por segunda vez.

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Sin duda, la noticia ha tomado por sorpresa a todos los seguidores de Maluma y de Susana, pues no sospecharon que la mujer estuviera embarazada tras mantener su vida en secreto.

¿Con cuál fotografía anunció Maluma que será padre por segunda vez? | AFP: Tommaso Boddi

¿Qué celebridades han reaccionado a la noticia de que Maluma será padre por segunda vez?

Tras la emotiva noticia que compartió Maluma recientemente en sus redes sociales, una gran variedad de navegantes y celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano se han pronunciado al respecto.

Famosos que han reaccionado al segundo embarazo de la pareja de Maluma. | AFP: Martin Bernetti

Cantantes como J Balvin, Ryan Castro, Kris R, Maisak y Mariana Pajón, han aprovechado la oportunidad para reaccionar el respecto, expresando las siguientes palabras:

“La felicidad más grade”, “Mi mayor regalo, los amo con el alma”, “muchas felicidades para los dos”, agregaron internautas y celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano.

Aunque por el momento Maluma no ha confirmado cuál será el género del bebé, dejó un emoji en la descripción de color azul, el cual ha generado una ola de comentarios acerca de si será padre de un niño.