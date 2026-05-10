Desde hace varias semanas, el nombre de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por todos los sucesos que ha tenido al ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, Beba ha demostrado que las estrategias y compartir sus perspectivas sin ningún tipo de filtro, son una base elemental en cuanto a su permanencia en el programa, pues, se ha ganado el cariño de todos los seguidores.

Por su parte, el nombre de Andrés Gómez se convirtió en tendencia hace varias semanas tras cerrar sus redes sociales en medio del beso que Beba se dio días atrás en medio de una dinámica con Alexa Torrez.

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¿Cuál fue el mensaje que dejó Andrés Gómez, esposo de Beba tras reaparecer en sus redes sociales?

Es clave mencionar que el nombre de Andrés Gómez se ha convertido en tendencia no solo por ser el esposo de Beba, una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sino que también, por haber cerrado su cuenta oficial de Instagram.

Así reapareció el esposo de Beba en sus redes. | Foto: Canal RCN

Cuando Andrés Gómez cerró su cuenta oficial de Instagram ocurrió cuando Beba se dio un inesperado beso con Alexa Torrex, durante una de las fiestas que se presentaron en La casa de los famosos Colombia hace varias semanas.

Por este motivo, Andrés Gómez reapareció recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 25 mil seguidores, demostrando que está atravesando por un importante momento, pues, estaba entrenando y expresó las siguientes palabras:

“Siempre hay un espacio para mejorar, esta versión es una locura, la motivación sola es una gran disciplina”, agregó Andrés Gómez en la descripción de la publicación.

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¿Cómo ha sido la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Beba de la Cruz fue eliminada de La casa de los famosos Colombia hace varias semanas, pero tras un poder de resurrección en la competencia, tuvo la oportunidad de regresar.

¿Cómo ha sido el paso de Beba en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Por el momento, Beba ha tenido la oportunidad de mantenerse dentro del programa, demostrando su personalidad sin ningún tipo de filtro y ganándose el cariño de sus seguidores.