La cantante Goyo, exintegrante de la agrupación ChocQuibTown, acertó con su marcador para el partido de la Selección Colombia contra la Selección de República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

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¿Cuánto ganó Colombia contra el Congo en el Mundial 2026?

Los cafeteros obtuvieron el triunfo en su segundo partido contra RD del Congo en el Estadio de Guadalajara, en México con un resultado 1-0, donde el futbolista Daniel Muñoz fue el responsable del gol luego de una asistencia de Juanfer Quintero.

La mayoría de los pronósticos de expertos anunciaban más goles por parte de Colombia, que estuvo muy cerca de hacer más anotaciones, pero el arquero del Congo logró tapar varios intentos de gol.

La cantante Goyo sí logró acertar con su marcador y la prueba quedó plasmada en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores.

¿Cómo reveló Goyo su marcador de Colombia contra Congo en el Mundial 2026?

Por medio de una de sus redes sociales, compartió un carrusel con varias fotografías y un video de un baile viral en el que se mostró con un outfit totalmente de color rojo.

"Calentando pal Cambio, hoy vamos 1-0 ganado Colombia.¿Cuál es tu marcador?", escribió momentos antes de comenzarse el partido de la tricolor.



Luego de que lograra acertar con el resultado, ella misma agregó en un comentario que estuvieran pendientes para sus próximos pronósticos.

Decenas de fanáticos la llenaron de corazones y comentarios, donde no solo la llenaron de elogios por su belleza y pasos de baile, sino por su talento para atinarle al marcador.

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Por ahora, Goyo sigue demostrando su apoyo a la Selección Colombia y cautivando a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales.

Recordemos que, la Selección Colombia jugará de nuevo este sábado 27 de junio a las 6:30 p.m., hora Colombia, contra la Selección de Portugal; cuyo encuentro puedes ver gratis por el Canal RCN o si quieres disfrutarlo desde un dispositivo móvil también puedes hacerlo a través de la aplicación y el canal de YouTube de Canal RCN.