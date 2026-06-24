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Reconocida cantante predijo marcador de Colombia contra Congo en el Mundial 2026; así lo hizo

Famosa cantante se volvió viral luego de atinarle al marcador del segundo partido de Colombia en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Goyo acertó marcador de colombia contra congo en el mundial 2026
Goyo atinó el marcador de Colombia contra Congo/AFP: Ulises RUIZ

La cantante Goyo, exintegrante de la agrupación ChocQuibTown, acertó con su marcador para el partido de la Selección Colombia contra la Selección de República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

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colombia versus congo en el mundial 2026

La mayoría de los pronósticos de expertos anunciaban más goles por parte de Colombia, que estuvo muy cerca de hacer más anotaciones, pero el arquero del Congo logró tapar varios intentos de gol.

La cantante Goyo sí logró acertar con su marcador y la prueba quedó plasmada en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores.

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¿Cómo reveló Goyo su marcador de Colombia contra Congo en el Mundial 2026?

Por medio de una de sus redes sociales, compartió un carrusel con varias fotografías y un video de un baile viral en el que se mostró con un outfit totalmente de color rojo.

"Calentando pal Cambio, hoy vamos 1-0 ganado Colombia.¿Cuál es tu marcador?", escribió momentos antes de comenzarse el partido de la tricolor.


Luego de que lograra acertar con el resultado, ella misma agregó en un comentario que estuvieran pendientes para sus próximos pronósticos.

Decenas de fanáticos la llenaron de corazones y comentarios, donde no solo la llenaron de elogios por su belleza y pasos de baile, sino por su talento para atinarle al marcador.

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Por ahora, Goyo sigue demostrando su apoyo a la Selección Colombia y cautivando a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales.

colombia se prepara contra portugal en el mundial 2026

Recordemos que, la Selección Colombia jugará de nuevo este sábado 27 de junio a las 6:30 p.m., hora Colombia, contra la Selección de Portugal; cuyo encuentro puedes ver gratis por el Canal RCN o si quieres disfrutarlo desde un dispositivo móvil también puedes hacerlo a través de la aplicación y el canal de YouTube de Canal RCN.

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