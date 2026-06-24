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La coincidencia viral entre Shakira y el gol de Colombia contra Congo en el Mundial 2026

Teoría de fanáticos sobre Shakira y Colombia contra RD del Congo en el Mundial 2026 toma fuerza.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Shakira y la seleccion colombia en el mundial 2026
Shakira daría buena suerte a Colombia en el Mundial 2026/AFP: KEVIN WINTER/Ulises RUIZ

La cantante Shakira y la Selección Colombia siguen siendo tema de conversación debido al Mundial 2026.

Recientemente, se ha vuelto viral una grabación en la que hay una curiosa coincidencia entre la cantante y los cafeteros en su segundo partido de este evento deportivo tan importante.

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¿Qué coincidencia hay entre Shakira y la Selección de Colombia en el Mundial 2026 que es viral?

La Selección Colombia se llevó el triunfo este martes 23 de junio en su partido en el Mundial 2026 contra República Democrática del Congo, donde quedaron 1-0, con gol de Daniel Muñoz luego de una asistencia de Juanfer Quintero.

colombia gana contra congo en el mundial 2026

El gol se dio en el minuto 76 luego de varios intentos de gol y que el arquero del Congo siempre lograra taparlos.

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En ese mismo momento, la cantante Shakira se encontraba en uno de sus conciertos de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran" y estaba interpretando curiosamente la canción oficial del Mundial "Dai, Dai", cuyo video musical ya superó las 200 millones reproducciones en YouTube.

Un asistente al concierto grabó a la barranquillera interpretando dicho tema musical y al tiempo viendo el partido desde otro teléfono celular e indicando que apenas la artista comenzó a interpretar esa canción, Colombia logró anotar.

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¿Qué reacciones provocó el video viral de Shakira con el gol de Colombia contra el Congo en el Mundial 2026?

Miles de seguidores han reaccionado al respecto, donde algunos señalan que fue simplemente una coincidencia, otros creen que el video puede ser falso y el usuario solo puso el video del gol en ese momento, mientras que otros han destacado que Shakira le habría dado buena suerte a la tricolor en su encuentro.

shakira feliz con la seleccion colombia

Cabe destacar que, luego de terminarse el concierto, Shakira se dejó ver festejando en los camerinos el triunfo de Colombia, reiterando su apoyo a la Selección Colombia, de la que se ha mostrado tan orgullosa.

Por ahora, Shakira continúa en su tour por Estados Unidos y se prepara para su presentación en la final del Mundial 2026, que se dará el próximo 19 de julio.

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