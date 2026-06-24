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Se viraliza encuentro entre colombianos y el “hombre estatua” del Congo: así reaccionaron

Las redes sociales estallaron con la interacción de hinchas colombianos con el “hombre estatua” del Congo durante el Mundial 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El “hombre estatua” del Congo se encontró con colombianos
Así fue el encuentro de colombianos con el “hombre estatua” del Congo. (AFP/ Ulises RUIZ)

La Copa Mundial FIFA 2026 tiene suspirando a los colombianos, quienes están emocionados de volver a ver a la tricolor en este importante evento deportivo, pues desde el 2018 ellos no estaban en la copa.

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Hasta la fecha, la Selección Colombia ha jugado dos partidos y los dos los ha ganado; contra Uzbekistán marcaron tres goles y contra República Democrática del Congo, uno.

En este sentido, ya clasificaron de la fase de grupos a los dieciseisavos y según la tabla de posiciones están de primeras, pero queda esperar si quedan así luego de su partido contra Portugal, el próximo sábado 27 de junio.

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Por otro lado, durante el partido contra el Congo, los colombianos protagonizaron varios momentos que son virales en redes y uno de ellos, fue su interacción con el hincha del Congo que es famoso por estar inmóvil durante los juegos de su país.

¿Cuál es el video de hinchas colombianos junto a la famoso congoleño en el Mundial 2026?

A través de las redes sociales se hizo viral un momento que ha sido bastante comentado, pues el congoleño que es famoso por estar inmóvil en los partidos de su país interactuó con hinchas colombianos.

Así fue el encuentro de colombianos con el “hombre estatua” del Congo
Colombianos se encontraron con el “hombre estatua” del Congo. (AFP/ Ulises RUIZ)

En los videos que se hicieron tendencia, se ve que él llega a la tribuna y allí, varias personas con la camisa de la tricolor se le acercan para pedirle una foto y él se comporta muy amable con ellos, saludándolos y sonriéndoles.

Sin duda, uno de los momentos más icónicos entre colombianos y congoleños.

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Colombianos se encontraron con el “hombre estatua” del Congo
El “hombre estatua” del Congo se encontró con colombianos. (AFP/ Ulises RUIZ)

Pues el hombre es famoso porque en la copa del mundo hace lo mismo que hizo anoche y esto es un homenaje para la estatua de Patrice Lumumba en Kinshasa, líder de la independencia de su país.

Tras horas del partido, el congoleño se pronunció en redes y aplaudió el triunfo de los colombianos, pues reconoció que no fue un juego sencillo para ninguno de los dos.

Por último, agradeció por el apoyo que su país recibió de todas partes del mundo y deja un profundo mensaje sobre el desempeño de los jugadores del Congo.

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