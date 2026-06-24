Esta es la teoría de la “presencia extraña” que no habría dejado marcar goles de Colombia ante el Congo

En la noche del pasado martes 23 de junio, la Selección Colombia tuvo su segundo partido en la Copa Mundial FIFA 2026; esta vez, se enfrentó en contra de República Democrática del Congo, ganando con un gol a cero.

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Los colombianos están muy emocionados con este mundial porque desde hace ocho años, la tricolor no asistía a un mundial y esta es la oportunidad para recordar el talento de los futbolistas que representan al país ante los ojos del mundo.

Sin duda, la Selección Colombia ha jugado dos muy buenos partidos, pues expertos han hablado del desempeño que han tenido los jugadores y, además, el resultado de los partidos son la respuesta a esto.

Durante el último juego de la tricolor, los hinchas sintieron bastantes emociones, ya que los jugadores estuvieron a nada de marcar goles en repetidas ocasiones, pero no se les daba, pues tenían un gran rival.

Por eso mismo, surgieron teorías que se generaron sobre una presencia “extraña” durante el partido y lo responsabilizaron de la racha que estaba teniendo Colombia.

La teoría sobre la “extraña presencia” que habría afectado a Colombia vs. Congo. (AFP/ Ulises RUIZ)

¿Cuál es la supuesta presencia “extraña” que estuvo en el partido de Colombia Vs Congo?

A través de las redes sociales se hizo tendencia la imagen de un hombre que permaneció todo el partido de Colombia Vs Congo de pie con la mano derecha alzada hacia la cancha; él vestía de pantalón azul, camisa amarilla y corbata con blazer rojo.

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Para muchos fue una presencia “extraña” y por él nació la teoría de que la tricolor no marcaba un gol, porque según las redes, es como si tuviera que ver algo para que el balón no entrara al arco.

En pocas palabras, insinuaron que él presuntamente estaba haciendo un rezo o algo que estuviera perjudicando el juego de los colombianos.

¿Quién es el hombre que estuvo de pie todo el partido de Colombia Vs Congo?

La misteriosa presencia que desató teorías durante el partido Colombia vs. Congo. (AFP/ Ulises RUIZ)

Ante las respuestas de estas teorías que circularon en redes, salieron otros usuarios a desmentir tales acusaciones y salió a la luz que el supuesto “extraño” hombre es Michael Kuka Mboladinga.

Un congoleño que permaneció como estatua durante el partido de Colombia Vs Congo en la Copa Mundial 2026, haciendo un homenaje a Patrice Lumumba, líder de la independencia de su país.