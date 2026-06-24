Padre colombiano se hizo viral por oración a la Selección Colombia en pleno Mundial 2026

La Selección Colombia continúa dando de qué hablar en el Mundial 2026. Luego de vencer a República Democrática del Congo en su segundo partido de la fase de grupos, la Tricolor aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y se consolidó como uno de los equipos más fuertes de su zona.

Sin embargo, además del resultado deportivo, un curioso episodio se volvió tendencia en redes sociales durante el encuentro y tuvo como protagonista a un sacerdote colombiano.

¿Qué ocurrió durante el partido de Colombia contra República Democrática del Congo?

Durante gran parte del compromiso, varios aficionados comentaron en redes sociales la dificultad que estaba teniendo Colombia para convertir las oportunidades de gol que generaba.

A raíz de esto, comenzaron a circular mensajes, memes y comentarios en tono de broma asegurando que el equipo colombiano estaba siendo afectado por algún tipo de influencia espiritual o energética que le impedía concretar sus jugadas.

La situación tomó aún más fuerza después de que días atrás un reconocido espiritualista afirmara públicamente haber realizado acciones para influir en el rendimiento deportivo de un futbolista inglés, declaraciones que también generaron polémica en redes sociales.

Aunque muchos usuarios tomaron el tema como una simple broma, otros comenzaron a compartir mensajes relacionados con la protección espiritual del equipo colombiano.

La curiosa reacción de un sacerdote durante el partido de Colombia que se volvió tendencia (Foto Ulises RUIZ / AFP)

¿Qué dijo el padre en redes sociales sobre la Selección Colombia?

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el publicado por el padre Brayan Simanca.

A través de sus redes sociales, el sacerdote compartió un tweet en el que pidió protección para la Selección Colombia y realizó una oración por los jugadores antes de que terminara el encuentro.

El religioso pidió que cualquier situación negativa, obstáculo o influencia que pudiera afectar al equipo fuera apartada, dejando todo bajo la protección de Dios.

“Reprendo en el nombre de Cristo Jesús, se rompe toda atadura, Dios nos dé la victoria!”, escribió.

La publicación rápidamente comenzó a compartirse entre los aficionados colombianos, quienes reaccionaron con humor y comentarios positivos.

Lo que más llamó la atención de muchos usuarios fue que, poco después de la difusión del mensaje, Colombia logró abrir el marcador y posteriormente asegurar la victoria, situación que desató aún más comentarios y memes en redes sociales.

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¿Qué significa para Colombia clasificar en el primer lugar de su grupo?

La clasificación de Colombia como líder de su grupo representa una ventaja importante para el camino que tendrá en las rondas eliminatorias.

En el Mundial, la posición final de cada selección dentro de su grupo define los posibles rivales que enfrentará en la siguiente fase.

Hasta el momento, el panorama indica que Colombia podría enfrentarse a Paraguay en los dieciseisavos de final. En caso de avanzar, los partidos posteriores podrían incluir selecciones de gran nivel como Argentina.

El desempeño del equipo ha generado optimismo entre los aficionados, quienes consideran que la Tricolor está mostrando uno de sus mejores rendimientos de los últimos años.

Por ahora, la ilusión sigue creciendo y miles de colombianos sueñan con ver a la Selección Colombia avanzar cada vez más lejos en el Mundial 2026 y luchar por conquistar por primera vez una Copa del Mundo.