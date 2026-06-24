Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Captan la reacción de James Rodríguez tras ser sustituido ante RD del Congo: ¿se molestó?

James Rodríguez fue reemplazado durante el segundo tiempo del partido entre Colombia y República Democrática del Congo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Captan la reacción de James Rodríguez tras ser sustituido ante RD del Congo
Captan la reacción de James Rodríguez tras ser sustituido ante RD del Congo: ¿se molestó? (Foto Omar Vega / AFP)

La Selección Colombia volvió a celebrar en el Mundial 2026 tras conseguir una importante victoria frente a República Democrática del Congo, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Artículos relacionados

El encuentro dejó varios momentos comentados por los aficionados, desde las oportunidades desperdiciadas por la Tricolor hasta el gol que terminó dándole los tres puntos al equipo nacional.

Sin embargo, uno de los episodios que más dio de qué hablar en redes sociales tuvo como protagonista a James Rodríguez, quien fue sustituido durante el segundo tiempo y cuya reacción no pasó desapercibida entre los seguidores de la Selección.

James Rodríguez fue sustituido y su gesto en el banco no pasó desapercibido
La reacción de James Rodríguez tras ser sustituido que desató todo tipo de comentarios en redes (Foto Luis Acosta / AFP)

¿Cómo reaccionó James Rodríguez ante el cambio en el partido?

El capitán de la Selección Colombia fue reemplazado en el minuto 58 del encuentro. En su lugar ingresó Juan Fernando Quintero, mientras James se dirigía al banco de suplentes para seguir observando el partido junto a sus compañeros.

Las cámaras captaron al volante colombiano sentado en la banca con una expresión seria mientras seguía atentamente el desarrollo del encuentro.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron diferentes interpretaciones entre los aficionados.

Algunos usuarios aseguraron que el jugador se veía incómodo por haber salido del campo antes del final del partido, mientras que otros consideraron que simplemente estaba concentrado y preocupado por el resultado del equipo en un encuentro que todavía no estaba definido.

Lo cierto es que la reacción del capitán se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche y generó cientos de opiniones entre los seguidores de la Tricolor.

Artículos relacionados

¿Cuánto quedó el partido de Colombia contra República Democrática del Congo?

Colombia disputó su segundo partido del Mundial 2026 frente a República Democrática del Congo en un encuentro lleno de emociones.

La Selección generó varias oportunidades de gol durante los 90 minutos y llegó a celebrar en más de una ocasión. Sin embargo, tres anotaciones fueron anuladas, lo que aumentó la tensión entre los aficionados.

Finalmente, el héroe de la noche fue Daniel Muñoz, quien marcó el único gol del compromiso y le dio la victoria a la Tricolor.

Gracias a este resultado, Colombia consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Copa del Mundo y aseguró de manera anticipada su presencia en los dieciseisavos de final.

Ahora el equipo nacional se prepara para cerrar la fase de grupos con la posibilidad de terminar como líder de su zona.

Colombia pasa a la siguiente fase del Mundial 2026
Colombia pasa a la siguiente fase del Mundial 2026 (Foto RAUL ARBOLEDA / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Adhara Valdiri, hija de Andrea Valdiri, la soprendió con emotivo mensaje Andrea Valdiri

Hija de Andrea Valdiri sorprendió con emotivo mensaje tras polémica con un fan: "mamá no se rinde"

Adhara, hija menor de Andrea Valdiri, enterneció al compartir una carta en la que expresó el cariño que siente por su mamá.

Juliana Calderón rompió el silencio sobre el padre de su bebé y causó revuelo en redes Juliana Calderón

Juliana Calderón rompió el silencio sobre el padre de su bebé y causó revuelo en redes: ¿quién es?

Juliana Calderón volvió a referirse a la identidad del padre de su bebé en un video junto a Yina Calderón.

Alexa Torrex y Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia. Alexa Torrex

Alexa Torrex y Renzo Meneses desatan rumores de romance tras ser captados muy cerca en Cartagena

Valentino Lázaro expuso el momento en el que Alexa Torrex y Renzo Meneses estuvieron muy cercanos durante su más reciente viaje.

Lo más superlike

James lanzó contundente mensaje antes del duelo con Portugal Mundial de fútbol

James Rodríguez habló del partido contra Portugal: ¿le respondió a Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo se pronunció sobre Colombia tras ser su próximo rival y James Rodríguez le responde sobre Portugal.

Goyo acertó marcador de colombia contra congo en el mundial 2026 Selección Colombia

Reconocida cantante predijo marcador de Colombia contra Congo en el Mundial 2026; así lo hizo

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación