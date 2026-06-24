Captan la reacción de James Rodríguez tras ser sustituido ante RD del Congo: ¿se molestó?

La Selección Colombia volvió a celebrar en el Mundial 2026 tras conseguir una importante victoria frente a República Democrática del Congo, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El encuentro dejó varios momentos comentados por los aficionados, desde las oportunidades desperdiciadas por la Tricolor hasta el gol que terminó dándole los tres puntos al equipo nacional.

Sin embargo, uno de los episodios que más dio de qué hablar en redes sociales tuvo como protagonista a James Rodríguez, quien fue sustituido durante el segundo tiempo y cuya reacción no pasó desapercibida entre los seguidores de la Selección.

La reacción de James Rodríguez tras ser sustituido que desató todo tipo de comentarios en redes (Foto Luis Acosta / AFP)

¿Cómo reaccionó James Rodríguez ante el cambio en el partido?

El capitán de la Selección Colombia fue reemplazado en el minuto 58 del encuentro. En su lugar ingresó Juan Fernando Quintero, mientras James se dirigía al banco de suplentes para seguir observando el partido junto a sus compañeros.

Las cámaras captaron al volante colombiano sentado en la banca con una expresión seria mientras seguía atentamente el desarrollo del encuentro.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron diferentes interpretaciones entre los aficionados.

Algunos usuarios aseguraron que el jugador se veía incómodo por haber salido del campo antes del final del partido, mientras que otros consideraron que simplemente estaba concentrado y preocupado por el resultado del equipo en un encuentro que todavía no estaba definido.

Lo cierto es que la reacción del capitán se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche y generó cientos de opiniones entre los seguidores de la Tricolor.

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¿Cuánto quedó el partido de Colombia contra República Democrática del Congo?

Colombia disputó su segundo partido del Mundial 2026 frente a República Democrática del Congo en un encuentro lleno de emociones.

La Selección generó varias oportunidades de gol durante los 90 minutos y llegó a celebrar en más de una ocasión. Sin embargo, tres anotaciones fueron anuladas, lo que aumentó la tensión entre los aficionados.

Finalmente, el héroe de la noche fue Daniel Muñoz, quien marcó el único gol del compromiso y le dio la victoria a la Tricolor.

Gracias a este resultado, Colombia consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Copa del Mundo y aseguró de manera anticipada su presencia en los dieciseisavos de final.

Ahora el equipo nacional se prepara para cerrar la fase de grupos con la posibilidad de terminar como líder de su zona.