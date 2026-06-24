Se declara a Abelardo de la Espriella como Presidente de Colombia; dedicó amorosas palabras a su esposa

Se terminaron los escrutinios del Concejo Nacional Electoral y declararon a Abelardo de la Espriella como el nuevo Presidente de Colombia, quien estará en el poder durante el periodo 2026 - 2030, con José Manuel Restrepo como Vicepresidente de la República.

Sin embargo, momentos antes de confirmarse que el abogado será el próximo Jefe de Estados, este aprovechó para dedicarle una amorosas palabras a su esposa Ana Lucía Pineda por todo el apoyo que recibió de su parte durante su campaña política.

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¿Qué palabras dedicó Abelardo de la Espriella a su esposa?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores, compartió un video en el que recopiló varias imágenes de la mujer junto a él en este proceso.

Con dicha publicación resaltó lo que mucho que la ama y lo agradecido que está con él por todo lo que ha hecho.

"Mi amore Analu es una mujer extraordinaria, con una fortaleza admirable y un corazón inmenso. Ha sido mi luz en los días difíciles, mi guía en los momentos de incertidumbre, la música cuando hay silencio y la calma en medio de la tormenta", escribió.

Señaló que no tiene palabras suficientes para agradecerle por todo el amor, apoyo incondicional y compañía en cada paso de este recorrido.

"Sé que estaremos juntos siempre, en esta vida y más allá. Estoy seguro de que será la mejor y más bella primera dama. Gracias por entregar tu tiempo, nuestros momentos y una parte de tu vida a esta causa. Gracias por ayudar a convertir esta campaña en un movimiento aún más grande, más fuerte y más humano. Te amo", agregó.

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¿Cómo reaccionaron los seguidores de Abelardo tras su dedicatoria a su esposa?

Luego de su publicación, varios fanáticos reaccionaron detallaron la gran relación que tienen y la gran familia que conforman.

Muchos resaltaron el romanticismo del Presidente y el ejemplo que da de amor con su familia.

Varios famosos reaccionaron con corazones, entre ellos Valerie Domínguez, Mabel Moreno, Karin Jiménez, Andrea Noceti, Variel Sánchez, Fredy Guarín y Alejandra Ávila.