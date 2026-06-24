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Famosa actriz de Hollywood lució la camiseta de Colombia en apoyo a la Selección, ¿quién?

Reconocido talento de Hollywood causó sensación en redes al mostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Famosa actriz de Hollywood se robó las miradas al lucir la camiseta de Colombia
Actriz de Hollywood apareció con la camiseta de Colombia. (AFP/ Ulises RUIZ)

Los colombianos pasaron una gran noche luego del triunfo de la tricolor en la Copa Mundial FIFA 2026, pues nuestra Selección marcó un gol a cero contra República Democrática del Congo.

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De los dos partidos que lleva la Selección Colombia en la copa del mundo, los dos los ha ganado, pues en el primero, su triunfo contra Uzbekistán fue de tres goles. Con estos resultados, ya clasificaron a los dieciseisavos.

De acuerdo con la tabla de posiciones, la tricolor está en primer lugar y depende de su juego contra Portugal, puede permanecer o clasificar de segundas.

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Por ahora, los futbolistas se han llevado toda la atención por desempeñar un gran juego en ambos partidos y, además, mantienen viva la esperanza de que puedan llegar muy lejos en el mundial.

La emoción de los hinchas no es solo por lo bien que nos ha ido en las dos disputas, sino porque la Selección no estaba en el mundial desde hace ocho años y tanta es la felicidad, que hasta la tricolor recibe el apoyo de famosos actores de Hollywood.

La famosa actriz de Hollywood que apareció con la camiseta de Colombia
Famosa actriz de Hollywood se robó las miradas al lucir la camiseta de Colombia. (AFP/ Ulises RUIZ)

¿Quién es la famosa actriz que posó con la camiseta de Colombia en apoyo a la Selección en el mundial?

A través de las plataformas digitales, se viralizó la foto y video que compartió la famosa actriz de Hollywood, Victoria Justice, pues posó con la camiseta de Colombia.

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Así mismo, dejó ver cómo celebró el único gol de la tricolor contra El Congo, el pasado martes 23 de junio.

En el clip se ve que estaba con más personas que portaban la camisa, aparentemente en un restaurante.

Actriz de Hollywood apareció con la camiseta de Colombia
La famosa actriz de Hollywood que apareció con la camiseta de Colombia. (AFP/ Monica Schipper)

¿Por qué Victoria Justice estaría apoyando a Colombia en el Mundial 2026?

De la famosa actriz, quien protagonizó la recordada serie adolescente Victorious, se sabe que su madre tiene ascendencia puertorriqueña y por eso, en ocasiones ha hablado de su cariño por los latinos.

Así mismo, esporádicamente ha mostrado su apoyo a la Selección Colombia, pero lo que la acerca a nuestro país es su amistad con la colombiana, Camila Forero, quien hace parte de su circulo cercano en Los Ángeles y por eso está en sus historias.

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