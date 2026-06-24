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Richard Ríos rompió el silencio sobre no ser titular en Colombia en el Mundial 2026

Richard Ríos habló sobre no ser titular en los partidos que han habido de Colombia en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Richard rios sobre seleccion colombia
Richard Ríos aclara rumores sobre su participación en Colombia/AFP: Chris CODUTO

El futbolista Richard Ríos se pronunció sobre no ser titular en la Selección Colombia en el Mundial 2026.

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¿Qué dijo Richard Ríos sobre no ser titular en la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El jugador no ha sido titular en los dos partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026, donde los cafeteros tuvieron que enfrentarse contra Uzbekistán y República Democrática del Congo, en cuyos encuentros han salido victoriosos sumando 6 puntos en la tabla del Grupo K, del que son líderes.

richard rios sobre estar en la seleccion colombia

Sin embargo, el deportista sí ha jugado en ambos partidos, solo que el técnico Néstor Lorenzo lo ha incluido en los encuentros en los últimos minutos, generando un gran debate al respecto.

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Richard Ríos fue interrogado al respecto y señaló que él le confesó a técnico que no le interesa si juega un minuto o todo el partido, pero lo importante es aportar siempre lo mejor en el tiempo que así él lo decida.

"Sea para un minuto o para cinco o sea para todo el partido estamos preparados. Todo el mundo se está preparando para eso, aparte es un Mundial, estoy supremamente feliz y orgulloso de mi equipo, de mí, por estar en este lugar de jugar 5, 10, 15 minutos, siento mucho orgullo de Colombia", dijo en entrevista.

Asimismo, dio su opinión sobre el partido contra Congo, resumiendo cómo fue su juego.

"Felicitar a todo el equipo por el trabajo que se hizo, creo que atacamos bastante en el primer tiempo, tuvimos muchas oportunidades, nos faltó rematar en el primer tiempo y se nos hubiera hecho más fácil, creo yo", agregó.

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¿Qué opina Richard Ríos sobre el próximo partido de Colombia contra Portugal en el Mundial 2026?

El centrocampista detalló que sabe que este encuentro será muy diferente a los dos que han tenido, debido a que Portugal es una de las selecciones favoritas de la competencia, pero indicó que, aunque sabe que será difícil siempre buscarán la victoria.

colombia competira contra cristiano ronaldo

Es importante señalar que, este próximo partido entre Colombia y Portugal se llevará a cabo este sábado 27 de junio a las 6:30 p,m, que puedes ver por el Canal RCN.

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