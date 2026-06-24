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Ella es la esposa de Dávinson Sánchez, jugador de la Selección Colombia, ¿qué compartieron juntos?

Tras el triunfo de la tricolor ante RD Congo, internautas se sorprendieron con mensaje de la esposa de Dávinson Sánchez.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es la esposa de Dávinson Sánchez, jugador de la Selección Colombia, ¿qué compartieron juntos?
¿Quién es la bella esposa de Dávinson Sánchez? | AFP: Omar Vega

El nombre de Dávinson Sánchez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido futbolista, sino también, por su gran desempeño en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Tras el reciente triunfo de la tricolor con RD Congo, internautas se han sorprendido con la identidad de la bella esposa de Dávinson, quien compartió emotivas palabras junto a él mediante sus redes.

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¿Quién es la bella esposa de Dávinson Sánchez de la Selección Colombia?

Ella es la esposa de Dávinson Sánchez, jugador de la Selección Colombia, ¿qué compartieron juntos?
Ella es Daniela Reina, la esposa de Dávinson Sánchez. | AFP: Luis Acosta

Recientemente, Daniela Reina, quien en la actualidad es administradora y comparte varios detalles de su vida a través de sus redes sociales, publicó a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 52 mil seguidores, emotivas palabras al ser la esposa de Dávinson Sánchez, actual defensa central del equipo colombiano y le dijo lo siguiente:

“Agradecida con Dios por permitirnos vivir momentos como este. Qué orgullo verte seguir cumpliendo sueños y representando a nuestro país con tanta entrega. Verte vivir tu segundo Mundial es una bendición y un premio a todo tu esfuerzo, disciplina y dedicación. Siempre en la tribuna apoyándote, la barra del 23”, expresó Daniela Reina.

En medio de estas palabras, los internautas se sorprendieron al ver la complicidad que hay entre Daniela y el futbolista colombiano, quien es una de las personas más importantes de su vida.

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Así también, se evidencia en varias de las fotografías que ha compartido Dávinson Sánchez mediante sus redes sociales que está atravesando por un importante momento, en especial, por la compañía de su esposa y sus hijos.

¿Cómo ha sido la participación de Dávinson Sánchez junto a la tricolor en el Mundial 2026?

Cabe destacar que uno de los futbolistas más comentados a través de las distintas plataformas digitales es Dávinson Sánchez, quien ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en la cancha al ser líder defensivo con la Selección Colombia.

Ella es la esposa de Dávinson Sánchez, jugador de la Selección Colombia, ¿qué compartieron juntos?
¿Cómo ha sido el paso de Dávinson Sánchez en la Selección Colombia? | AFP: Omar Vega

Sin duda, el método de juego de Dávinson y de los otros futbolistas será tema de conversación para el próximo partido de la tricolor contra el equipo de Portugal el 27 de junio.

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