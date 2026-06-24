Maleja Restrepo protagonizó curioso momento en pleno partido de Colombia: ¿qué le pasó?

El reciente partido de la Selección Colombia en el venció 1 por 0 a la República Democrática del Congo, continúa apoderándose de la conversación en redes sociales, y no es para menos, pues luego del segundo triunfo consecutivo de la tricolor en la Copa Mundial, millones de aficionados se mantengan la fe intacta de que continúe esta buena racha.

¿Cuál fue el curioso momento que protagonizó Maleja Restrepo en pleno Mundial?

En el mencionado encuentro que tuvo lugar en territorio mexicano el pasado martes 23 de junio, desde luego, varias personalidades del mundo del entretenimiento hicieron presencia en el recinto dejando ver a través de las plataformas digitales un recuento de lo que fue esta experiencia en un partido mundialista.

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Una de ellas fue Maleja Restrepo, quien fiel a su estilo no dudó en presumir en sus cuentas personales, un emotivo y divertido momento en el estadio, en donde mostró su lado más hincha al alentar al equipo de Néstor Lorenzo.

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"Si saben cómo soy pa' qué me invitan", escribió la creadora digital en un video en el que quedó registrado el momento en donde al unísono cantó la siguiente arenga: "Vamos, vamos Colombia, que esta noche tenemos que ganar".

Maleja Restrepo publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde expuso a Tatán Mejía7 Archivo RCN

¿Qué hizo Maleja Restrepo durante el reciente partido de Colombia en el Mundial? Esto sucedió

En el comentado video, se puede apreciar como la actriz, sin pena alguna, decide apropiarse de la arenga para invitar a quienes están a su alrededor a que la sigan, un gesto que, por supuesto, no pasó desapercibido entre los asistentes e internautas.

"¿Cómo se imaginan la cara de @tatanmejia en este momento?", dijo jocosamente Maleja en la descripción del post haciendo alusión a la reacción de su esposo.

Como era de esperarse, el momento desató una ola de reacciones por parte de los usuarios, quienes no dudaron en sumarse a la conversación dejando dejando a la vista su punto de vista frente a la actuación de Restrepo en el Mundial.

Maleja Restrepo presumió divertido momento en el Mundial 2026. (Foto Canal RCN).

"Tatán en ese momento: ya vuelvo, voy al baño", "Trágame tierra y escúpeme en Colombia", " Hermosa Maleja, así es, eres única", "Maleja me representas", "Quiero ver su cara", son algunos de los más de 200 comentarios.

Entretanto, la pareja de famosos colombianos, continúa disfrutando de unos días en el exterior, puntualmente en México, uno de los países sedes de esta edición de la Copa del Mundo.