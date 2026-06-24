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Mario Yepes opinó sobre la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026; ¿los apoya?

Mario Yepes generó múltiples reacciones en redes al destacar su apoyo hacia la Selección Colombia en el Mundial 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Mario Yepes opinó sobre la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026
Mario Yepes apoyó a la Selección Colombia en el Mundial 2026 / (Fotos de AFP)

Mario Alberto Yepes volvió a aparecer en las conversaciones de los hinchas de la Selección Colombia durante el Mundial 2026. El excapitán de la Tricolor compartió un emotivo mensaje de su paso por el evento.

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¿Qué dijo Mario Yepes sobre su visita al Mundial 2026?

Junto a la publicación, Yepes compartió un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales. A través de su publicación, Mario expresó su alegría por acompañar a la Selección Colombia durante esta nueva clasificación.

Así mismo, el exfutbolista aseguró sentirse orgulloso del momento que vive el equipo y aclaró que seguirá respaldándolo con el mismo entusiasmo que mostró durante su etapa como jugador.

Aquí seguiremos apoyándolos con la misma pasión de siempre. Vamos Colombia, seguimos!!!! 🇨🇴⚽❤️

Entre las imágenes que publicó se le vio recorriendo algunos de los escenarios del Mundial, posando junto al balón oficial del torneo y disfrutando de la experiencia en compañía de su hija Miranda.

Varios seguidores destacaron el cariño que continúa demostrando por la Tricolor y señalaron que, pese a los años transcurridos desde su retiro, sigue manteniendo una conexión cercana con el equipo nacional.

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¿Cuál fue el análisis de Mario Yepes sobre la Selección Colombia?

Además de compartir su experiencia en el Mundial, Yepes también ha participado en diferentes espacios de análisis. Antes del partido frente a República Democrática del Congo, habló en ESPN Mundial sobre algunos de los futbolistas que considera fundamentales dentro del equipo.

Según explicó, el equipo cuenta con varios referentes que ejercen liderazgo tanto dentro como fuera del terreno de juego.

 

Entre ellos mencionó a Camilo Vargas, Dávinson

¿Cuál fue el análisis de Mario Yepes sobre la Selección Colombia?
Mario Yepes opinó sobre la Selección Colombia / (Foto de AFP)

Sánchez, Jefferson Lerma, James Rodríguez y Luis Díaz, jugadores que, en su opinión, cumplen un papel importante en los momentos más exigentes de cada compromiso.

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¿Qué expectativas tiene Mario Yepes para Colombia en el Mundial 2026?

Durante sus intervenciones, Yepes también se refirió al camino que tendrá que recorrer Colombia en esta Copa del Mundo. Aunque reconoció que el grupo no era sencillo y que el torneo exige mantener la concentración, considera que la selección tiene nivel para competir.

Incluso señaló que, si logra avanzar como líder de su grupo, podría superar el desempeño que Colombia alcanzó en el Mundial de 2014.

Mientras tanto, sigue acompañando a la Tricolor desde otro rol, pero con el mismo sentimiento que lo convirtió en uno de los referentes más recordados de la Selección Colombia.

¿Qué expectativas tiene Mario Yepes para Colombia en el Mundial 2026?
Mario Yepes confesó sus expectativas sobre Colombia en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)
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