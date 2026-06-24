La derrota de República Democrática del Congo ante Colombia dejó varias reacciones. Una de las más comentadas fue la de ‘Lumumba Vea’, conocido como 'El hombre estatua', quien compartió un mensaje sobre el futuro de su selección en el torneo.

¿Quién es ‘Lumumba Vea’, el famoso 'hombre estatua' de RD Congo?

Michel Kuka Mboladinga ganó reconocimiento internacional durante la Copa Africana de Naciones disputada entre finales de 2025 e inicios de 2026.

Su figura se hizo popular por asistir a los partidos con una caracterización inspirada en Patrice Lumumba, líder político y primer ministro de la República Democrática del Congo tras la independencia del país en 1960.

‘Lumumba Vea’ es parte importante del equipo de RD Congo / (Foto de AFP)

Durante los encuentros suele permanecer inmóvil en las tribunas, con el brazo derecho levantado y una vestimenta que hace referencia al dirigente africano. Esta imagen lo convirtió en uno de los aficionados más reconocidos del fútbol internacional.

Su presencia en el Mundial 2026 no pasó desapercibida, especialmente porque los propios jugadores de la selección congoleña solicitaron que hiciera parte de la delegación que viajó al torneo.

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¿Qué dijo ‘Lumumba Vea’ tras la derrota de RD Congo ante Colombia?

República Democrática del Congo perdió 1-0 frente a Colombia en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026, resultado que permitió a la Tricolor asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Tras el encuentro, Michel Kuka Mboladinga, conocido como ‘Lumumba Vea’, utilizó sus redes sociales para referirse al resultado y enviar un mensaje de respaldo a los jugadores de su selección.

“Hemos perdido la batalla, pero la guerra continúa. Somos soldados. No vamos a rendirnos sin intentarlo hasta el final”, escribió.

Además, destacó el esfuerzo realizado por los futbolistas de RD Congo durante el partido y señaló que el equipo continuará luchando por sus opciones de avanzar a la siguiente fase del certamen.

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¿Por qué ‘Lumumba Vea’ viajó con RD Congo al Mundial 2026?

La presencia de Mboladinga en México fue confirmada semanas antes del inicio del campeonato. Según se conoció, los futbolistas de RD Congo solicitaron que el aficionado los acompañara durante la competencia como símbolo de apoyo para el grupo.

Las autoridades del país aprobaron la iniciativa y se gestionó su desplazamiento para acompañar al equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Antes del partido frente a Colombia, ‘Lumumba Vea’ compartió imágenes de su llegada a territorio mexicano e incluso mostró un encuentro con un seguidor colombiano en el aeropuerto.

Por ahora, el aficionado espera acompañar nuevamente a su equipo en su compromiso frente a Uzbekistán.