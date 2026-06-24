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Altafulla y Lina Tejeiro fueron vistos en el Mundial 2026: esta sería la razón

Altafulla y Lina Tejeiro compartieron emotivo momento en el Mundial 2026 y las imágenes generaron dudas entre usuarios.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Altafulla y Lina Tejeiro fueron vistos en el Mundial 2026
Altafulla y Lina Tejeiro aparecieron juntos en el Mundial 2026 / (Foto del Canal RCN)

Andrés Altafulla llamó la atención de los usuarios en redes sociales luego de compartir momentos de su paso por el Mundial 2026. Las imágenes rápidamente generaron preguntas sobre quién lo acompañaba durante el viaje.

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¿Con quién estaba Altafulla en el Mundial 2026?

Altafulla volvió a ubicarse entre los temas más comentados en plataformas digitales después de que se difundieran varios videos de su participación en el Mundial 2026. Aunque inicialmente la atención se centró en su viaje, pronto comenzaron las preguntas sobre quién lo acompañaba.

Las dudas aumentaron cuando el artista compartió una serie de fotografías en sus redes sociales. En una de las imágenes apareció junto a una mujer en estado de embarazo, aunque en ese momento no permitió identificar de quién se trataba.

Posteriormente, otra fotografía incluida en la misma publicación mostró una toma más amplia en la que se pudo observar que la mujer era Lina Tejeiro, reconocida actriz colombiana. Esta aparición generó múltiples reacciones y comentarios entre los usuarios de internet.

¿Con quién estaba Altafulla en el Mundial 2026?
Lina Tejeiro continúa presumiendo su pancita de embarazo / (Foto de Canal RCN y Freepik)

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Además de las imágenes, Altafulla acompañó la publicación con una frase que también llamó la atención:

"El año que viene preñoooo…”.

¿Por qué Altafulla y Lina Tejeiro estaban juntos en el Mundial 2026?

Tras la publicación de las fotografías, varios internautas comenzaron a plantear hipótesis sobre la relación entre ambos. Algunos señalaron un supuesto vínculo sentimental por la cercanía que reflejaban las imágenes.

¿Por qué Altafulla y Lina Tejeiro estaban juntos en el Mundial 2026?
Altafulla y Lina Tejeiro llamaron la atención en el Mundial 2026 / (Fotos del Canal RCN)

No obstante, poco después surgió otra versión que tomó fuerza en redes sociales. Según comentarios compartidos por usuarios, ambos habrían asistido al Mundial como parte de una actividad relacionada con una marca colombiana.

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Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por los involucrados, algunos seguidores destacaron que tanto Altafulla como Lina Tejeiro aparecieron utilizando la misma camiseta de la Selección Colombia personalizada, detalle que alimentó esta teoría.

Hasta el momento, ninguna de las dos figuras públicas ha entregado declaraciones aclarando el motivo de su presencia conjunta en el evento.

Lo cierto es que la aparición de ambos en el mismo escenario logró captar la atención de miles de usuarios, quienes continúan atentos a cualquier aclaración que permita conocer con exactitud cuál fue la razón de su viaje y de su presencia conjunta.

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