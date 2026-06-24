La Selección Colombia se pronunció sobre su próximo encuentro en el Mundial 2026, que será contra la Selección de Portugal, en la que se encuentra el futbolista Cristiano Ronaldo, quien es considerado uno de los mejores jugadores a nivel global.

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¿Qué dijeron los jugadores de la Selección Colombia sobre Cristiano Ronaldo?

Luego del triunfo que tuvieron los cafeteros en su segundo partido en la Copa del Mundo 2026 contra la Selección de República Democrática del Congo, con un resultado 1-0 tras gol de Daniel Muñoz, este fue interrogado sobre su próximo partido, confesando su admiración por el portugués, pero resaltando su amor y compromiso por Colombia.

"Si le preguntas a cualquier jugador cualquiera te va a decir que está emocionado y feliz de enfrentar una selección de esta categoría. Hay que manejar la calma, los tiempos, la ansiedad porque si no se canaliza para bien puede llevar a equivocarte y es un partido lindo, maravilloso, pero al final es un partido más", dijo.

Detalló que deben analizar y trabajar estos días restantes para dar lo mejor de ellos y ser muy inteligentes en el encuentro.

"No vamos a ir a empatar o querer sacar ventaja de eso, no, vamos a salir con seriedad a competir porque obviamente todos tenemos hambre de más y este partido es prácticamente de cuartos, de semifinal o hasta de final y sabemos la importancia que representa", agregó.

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El futbolista James Rodríguez, capitán del equipo, también fue cuestionado sobre dicho partido, mencionando las cualidades de Portugal e indicando lo estratégicos que serán para poder llevarse la victoria.

"Contra Portugal creo que va a ser otro tipo de juego, ellos juegan más, dan mucho más espacio, con mucha más calidad arriba, pero creo que cuando jugamos contra equipos así, yo creo que nos sentimos bien cómodos", comentó.

¿Cuándo jugará Colombia contra Portugal en el Mundial 2026?

La Selección Colombia deberá enfrentar su tercer partido del Mundial 2026 este sábado 27 de junio a las 6:30 p.m., hora Colombia, contra la Selección de Portugal en Miami, Estados Unidos.

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