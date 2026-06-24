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Lina Tejeiro sorprendió desde el Mundial 2026: este fue el detalle que emocionó a sus seguidores

Lina Tejeiro se unió a la fiesta mundialista y se mostró emocionada de poder disfrutar de este momento junto al pequeño Gael.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity.
Lina Tejeiro presumió su barriguita durante el Mundial 2026. Foto | Canal RCN.

El pasado martes 23 de junio, la Selección Colombia disputó el que fue su segundo partido en la Copa Mundial 2026, en un encuentro en el que se llevó la victoria al ganar 1-0 frente a la República Democrática del Congo y que por supuesto, emocionó a millones de aficionados que se mantienen ilusionados en seguir avanzando en el torneo.

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¿Lina Tejeiro estuvo en el partido de Colombia vs. República del Congo?

Como en cada encuentro, varias figuras reconocidas del entretenimiento, hicieron presencia para disfrutar de este momento y presumir en redes sociales detalles de cómo vivieron el triunfo que en esta oportunidad tuvo lugar en Guadalajara.

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Una de ellas fue Lina Tejeiro, quien en las últimas horas reapareció en su cuenta oficial de Instagram para unirse a esta celebración mundialista y compartir con sus seguidores la alegría de poder estar en el estadio durante el mencionado encuentro deportivo en el que Colombia venció a su rival.

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En un primer video, la reconocida actriz reveló que, horas antes de que se llevara a cabo el partido, tuvo la oportunidad de ingresar al terreno de juego, un momento en el que se mostró absolutamente sorprendida, “Cuando le cuente esto a Gael… no no, estoy sin palabras, estamos en el campo”, señaló.

Lina Tejeiro enterneció en redes al presumir "las pataditas" de su bebé
Lina Tejeiro presumió el crecimiento de su bebé / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Así mismo, la también empresaria compartió un emotivo carrusel de fotografías, en el que dejó a la vista retratos de lo que fue su paso por este recinto en donde también estuvieron presente otras personalidades del mundo del entretenimiento.

¿Cómo fue la visita de Lina Tejeiro durante el partido de Colombia frente a República del Congo?

En la publicación, Tejeiro se puede apreciar en diferentes lugares del estadio, dejando ver en su rostro la felicidad de estar allí junto a su pequeño Gael, en un momento de su vida en el que se ha mostrado emocionada y agradecida de vivir nuevas experiencias en esta nueva etapa como mamá.

“Sí, Gael, tú y yo estuvimos en el mundial 2026”, escribió Lina en la descripción de las instantáneas en donde claramente presumió su barriguita.

Como era de esperarse, la aparición de la participante de MasterChef Celebrity 2026, llevó a que cientos de personas le enviaran amorosas palabras expresándole todo su cariño a ella y al bebé que viene en camino.

Lina Tejeiro confirmó tres detalles de su bebé y desató una ola de reacciones
Lina Tejeiro sorprendió al revelar el nombre, el género y una pista sobre el nacimiento. (Foto: Canal RCN)
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