Valeria Valencia, pareja de Gustavo Puerta, se pronunció tras Colombia vs RD Congo

La presencia de Gustavo Puerta en el Mundial 2026 sigue generando conversación entre los seguidores de la Selección Colombia. En esta ocasión los comentarios se desarrollan a través de su pareja, quien llama la atención en redes sociales.

¿Quién es Valeria Valencia, la pareja de Gustavo Puerta?

Valeria Valencia es la esposa del futbolista Gustavo Puerta. Aunque suele mantener un perfil reservado en redes sociales, ha estado presente en diferentes etapas de la trayectoria deportiva del mediocampista colombiano.

Además de acompañar al jugador, Valencia está vinculada al sector de la joyería y ha desarrollado proyectos empresariales junto a su esposo. Su relación ha despertado interés entre los seguidores, especialmente por los momentos familiares que han compartido a través de plataformas digitales.

En marzo de 2026, la pareja contrajo matrimonio en España, pocos días después de que Puerta le propusiera matrimonio durante un viaje a la nieve. Ese mismo mes, anunciaron que esperan su primer hijo, noticia que compartieron mediante fotos en las que mostraron la ecografía.

Valeria Valencia y Gustavo Puerta se convertirán en padres / (Foto de Freepik)

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¿Por qué Valeria Valencia llamó la atención tras Colombia vs RD Congo?

La conversación en redes sociales surgió luego de que Valeria Valencia publicara una serie de fotografías relacionadas con el partido entre Colombia y República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

Las imágenes fueron compartidas desde su cuenta oficial de Instagram y mostraron diferentes momentos de la jornada deportiva.

Entre las fotografías que más comentarios generaron estuvo una en la que aparece vistiendo la camiseta de la Selección Colombia con el número 14, dorsal que identifica a Gustavo Puerta.

Valeria Valencia se pronunció tras el partido de Colombia vs RD Congo / (Foto de AFP y Freepik)

También compartió videos tomados desde un estadio de Guadalajara, escenario donde se disputó el partido, así como una imagen en la que el futbolista aparece proyectado en una de las pantallas gigantes del recinto.

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¿Qué mensaje compartió Valeria Valencia sobre Gustavo Puerta?

Junto a las fotografías, Valeria Valencia escribió una frase que varios internautas interpretaron como una muestra de respaldo hacia Puerta y el proceso que vive actualmente con la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026:

"Vamos por más" ♥️

La publicación coincidió con el buen momento que atraviesa el futbolista dentro del equipo, situación que ha incrementado el interés de los aficionados por conocer más detalles sobre su entorno familiar.

Aunque la atención principal continúa enfocada en el desempeño de Colombia en el torneo, la publicación de Valencia permitió que muchos seguidores destacaran el acompañamiento que ha brindado al jugador durante esta etapa de su carrera.