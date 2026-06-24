El Mindo recibe exclusivo regalo de jugador de la Selección Colombia tras partido contra Congo

El reciente partido de la Selección Colombia en el que ganó 1-0 frente a la República Independiente de Congo, sigue acaparado la conversación en redes sociales, especialmente entre quienes tuvieron la posibilidad de asistir al encuentro que se llevó a cabo en Guadalajara, México.

¿Cuál fue el regalo que El Mindo recibió de un jugador de la Selección Colombia?

Una de las grandes figuras del entretenimiento que tuvo la oportunidad de estar presente y ser testigo de la victoria del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, fue Armando Ortiz, mejor conocido como El Mindo,quien en las últimas horas compartió en su cuenta oficial de Instagram un carrusel de fotografías y videos en el que presumió, además de su asistencia al estadio, el regalo que recibió de uno de los jugadores del combinado nacional.

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“Te amo Colombia, un peladito de barrio de Cali rompió la brujería (tercera foto)”, escribió el famoso creador de contenido en la descripción del post.

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En la publicación, el creador digital vallecaucano no solo dejó en evidencia lo que fue esta experiencia inolvidable al ser testigo de una victoria más de la Selección, sino también, el momento exacto en el que Juan Camilo Portilla, decidió lanzarle su camiseta como una muestra de su cariño y gratitud.

¿Cómo reaccionó El Mindo tras recibir regalo de jugador de la Selección Colombia?

En el videoclip, se aprecia cómo el jugador caleño, sin pensarlo dos veces se quitó la camiseta para, segundos después, hacerla llegar hasta la tribuna, lugar en el que El Mindo la recibió en sus manos y, también dejó en evidencia la emoción que sintió por el gesto que tuvo el deportista.

El Mindo presumió el regalo que recibió de un jugador de la Selección Colombia. (Foto Canal RCN).

Como era de esperarse, el noble detalle de jugador de la tricolor, desató cientos de mensajes por parte de los aficionados y, por su puesto, de los seguidores del influencer colombiano.

“Ídolo, crack, maestro”, “Mindito está ahí por todos nosotros los caleños”, “Orgullo”, “Mindito, representante de nuestra Cali bella... Me encanta verte allá y feliz”, “De Cali pal mundo, que orgullo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Como El Mindo, fueron varias las personalidades del medio que estuvieron presentes en el encuentro deportivo, el cual, además de darle el triunfo a Colombia, también le dio la posibilidad de seguir avanzando en la Copa Mundial 2026.