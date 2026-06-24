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Jorge Rausch se pronunció tras el reciente triunfo de Colombia vs. RD Congo: ¿con quién asistió?

Jorge Rausch divide opiniones tras fotos compartidas en el reciente partido de Colombia y RD Congo en el Mundial 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jorge Rausch se pronunció tras el reciente triunfo de Colombia vs. RD Congo: ¿con quién asistió?
¿Qué fotografías compartió Jorge Rausch en el reciente partido de Colombia vs RD Congo? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el reconocido chef colombiano de MasterChef Celebrity, Jorge Rausch ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales tras compartir varias fotografías en el Mundial 2026.

Así también, varios internautas han generado múltiples reacciones en las redes sociales tras la reciente publicación que compartió Jorge Rausch en el reciente partido de la Selección Colombia vs. RD Congo.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Jorge Rausch apoyando a la tricolor en el Mundial 2026?

Jorge Rausch se pronunció tras el reciente triunfo de Colombia vs. RD Congo: ¿con quién asistió?
¿Con quién asistió Jorge Rausch al reciente partido de Colombia en el Mundial 2026? | Foto: Canal RCN

Recientemente Jorge Rausch compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores su experiencia en el segundo partido de la tricolor en el Mundial 2026, pues expresó las siguientes palabras:

“Vamos por más Colombia”, agregó Jorge Rausch en la descripción de la publicación.

En las fotografías se evidencia que el chef está atravesando por un importante momento, en especial, por ser acompañado de Nicolás de Zubiría, otro de los chefs más destacados del país, con quien asistió al Mundial 2026.

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En otra de las imágenes también aparece Jorge acompañado de su actual pareja Alejandra Rosales, con quien ha tenido la oportunidad de compartir valiosos momentos a lo largo de su vida.

¿Cuál es la razón por la que Jorge Rauasch sea posicionado como uno de los chefs más reconocidos del país?

Cabe destacar que Jorge Rausch ha tenido un gran desempeño a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser un destacado chef colombiano, en especial, por ser uno de los jurados de la cocina de MasterChef Celebrity.

Jorge Rausch se pronunció tras el reciente triunfo de Colombia vs. RD Congo: ¿con quién asistió?
¿Cuál es la razón por la que Jorge Rausch es uno de los chefs más destacados del país? | Foto: Canal RCN

¿Cuál será el próximo partido que tendrá la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Por el momento, la Selección Colombia ha tenido un gran desempeño en el Mundial 2026, en especial, por el triunfo que ha tenido con los dos primeros equipos, el primero ante Uzbekistán y el segundo con República Democrática del Congo.

Con base en esto, los hinchas se encuentran llenos de expectativas ante el próximo partido de la Selección Colombia vs Portugal, el cual se llevará a cabo el próximo 27 de junio.

¡No te pierdas los partidos de la Selección Colombia y otros equipos en las pantallas del Canal RCN!

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