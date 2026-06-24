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El Mindo aseguró que rompió con la supuesta "brujería" del hincha de RD Congo

El Mindo, no se guardó nada y, fiel a su estilo, capturó la atención en redes sociales al mostrar cómo rompió con la supuesta brujería.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
¿Por qué ‘Lumumba Vea’ viajó con RD Congo al Mundial 2026?
‘Lumumba Vea’ compartió detalles de su viaje al Mundial 2026 con RD Congo / (Foto de AFP)

El reciente partido de la Selección Colombia frente a la República del Congo, sigue siendo tendencia en las redes sociales, no solo por el triunfo de la tricolor en territorio mexicano, sino también por varios momentos que tuvieron lugar durante el encuentro deportivo y que no pasaron desapercibido por los internautas.

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¿Cuál fue el famoso influencer que rompió con la supuesta brujería del hincha de la República del Congo?

Uno de ellos, tuvo que ver con el gesto de uno de los hincha de República del Congo, quien a lo largo del partido que se disputó en Guadalajara permaneció completamente inmóvil en la tribuna del estadio.

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Como era de esperarse, el momento fue registrado por los asistentes del encuentro deportivo, quienes empezaron a especular sobre las posibles razones que llevaron a este hombre a estar de pie en posición de estatua durante los 90 minutos, siendo esto una supuesta “brujería” para que evitar que Colombia anotara goles en el marcador.

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Frente a este acto del mencionado hombre, algunas personalidades de nuestro país, no dudaron en tomar esta situación con humor, ese fue el caso de El Mindo, quien a modo de chiste aseguró que él se encargó de romper con “la brujería” del congoleño.

“Te amo Colombia y un peladito de barrio de Cali rompió la brujería (tercera foto)”, señaló el creador de contenido en su último post en su cuenta de Instagram.

¿Por qué El Mindo dijo que rompió la brujería tras partido de Colombia contra RD del Congo?

Respecto a la verdadera razón por la que el hincha decidió tomar esta postura antes miles de personas, recientemente se conoció su identidad. Se trata de Michel Kuka Mboladinga, un congoleño de 49 años, quien es conocido precisamente por su particular rutina de ser estatua durante los partidos de su país.

¿Por qué ‘Lumumba Vea’ viajó con RD Congo al Mundial 2026?
‘Lumumba Vea’ compartió detalles de su viaje al Mundial 2026 con RD Congo / (Foto de AFP)

En redes sociales, se empezó a especular que la presencia de Michel Kuka fue extraña y que, por eso, Colombia casi no marcó goles contra el Congo.

Pero, la realidad, es que el congoleño permanece inmóvil porque desde el 2013, decidió imitar la postura de la estatua de Patrice Lumumba en Kinshasa, líder de la independencia de la República Democrática del Congo.

El Mindo en Buen día Colombia.
El Mindo rompió "brujería" tras partido de la Selección Colombia contra RD del Congo. Foto | Buen día Colombia.
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