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Juliana Calderón reveló cómo se enteró de su embarazo y cuál fue la reacción de su familia

Juliana Calderón reveló cuáles fueron los síntomas que la llevaron a sospechar que se encontraba en estado de embarazo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juliana Calderón reveló cómo se enteró de su embarazo
Juliana Calderón confesó cómo confirmó su embarazo / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Juliana Calderón volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir detalles sobre el momento exacto en que confirmó que estaba esperando su primer hijo.

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¿Qué se sabe del embarazo de Juliana Calderón?

El embarazo de Juliana Calderón se convirtió en tema de conversación desde que la creadora de contenido confirmó la noticia el pasado 6 de junio de 2026 a través de sus redes sociales.

El anuncio se conoció luego de una publicación realizada por su hermana, Yina Calderón, quien llamó la atención al destacar que se encontraba feliz porque se convertiría en tía.

¿Qué se sabe del embarazo de Juliana Calderón?
Yina Calderón fue la encargada de revelar el embarazo de Juliana Calderón / (Fotos de Canal RCN)

Desde entonces, Juliana ha compartido algunos detalles sobre esta nueva etapa. Según lo que ha mostrado en transmisiones en vivo y publicaciones digitales, tendría entre cuatro y cinco meses de embarazo y ya confirmó que espera un niño.

Uno de los aspectos que más comentarios ha generado tiene relación con la identidad del padre del bebé. Sin embargo, Juliana aclaró que revelará esa información cuando considere que es el momento adecuado y cuando la otra persona también esté preparada.

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¿Cómo se enteró Juliana Calderón de que estaba embarazada?

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, la creadora de contenido fue cuestionada sobre cómo se enteró que de su embarazo. A través de un video, Juliana llamó la atención al romper el silencio y revelar detalles de su historia.

De acuerdo con su relato, todo inició cuando comenzó a sentirse mal y presentó algunos síntomas que le generaron dudas sobre su estado de salud. Ante la situación, decidió comprar una prueba de embarazo para descartar dudas. Tras realizarla, confirmó que estaba esperando un bebé.

¿Cómo se enteró Juliana Calderón de que estaba embarazada?
Así se enteró Juliana Calderón de que estaba embarazada / (Foto del Canal RCN)

Según explicó, una vez conoció el resultado, recibió una llamada de su hermana Yina. Fue entonces cuando tomó la decisión de reunir a varios integrantes de su familia en una videollamada para compartir la noticia.

La revelación permitió que sus padres y hermanas conocieran la revelación de manera simultánea.

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¿Cuál fue la reacción de la familia de Juliana Calderón tras enterarse del embarazo?

Luego de recibir la noticia, la familia de Juliana Calderón reaccionó de manera positiva, según contó la propia creadora de contenido.

Aunque destacó que inicialmente hubo sorpresa por el anuncio, posteriormente sus familiares le expresaron palabras de apoyo y la felicitaron por la llegada del nuevo integrante de la familia.

Mientras los seguidores continúan atentos a esta nueva etapa en la vida de la empresaria, Calderón sigue compartiendo detalles de su embarazo a través de sus redes sociales.

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