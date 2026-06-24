La Selección Colombia celebró mucho más que la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El triunfo frente a República Democrática del Congo también dejó un nuevo capítulo en la historia del fútbol colombiano gracias a Daniel Muñoz.

El lateral de la Tricolor fue una de las figuras más destacadas del encuentro y terminó convirtiéndose en protagonista no solo por marcar el gol de la victoria, sino por alcanzar un registro que muy pocos jugadores han conseguido en la historia de la Copa del Mundo.

¿Por qué se convirtió en historia Daniel Muñoz?

Daniel Muñoz fue el encargado de anotar el único gol del partido que le dio los tres puntos a Colombia frente a República Democrática del Congo.

Sin embargo, su anotación tuvo un valor especial porque le permitió entrar en una exclusiva lista histórica del Mundial.

Con este gol, el colombiano se convirtió en apenas el quinto defensor en toda la historia de la Copa del Mundo en marcar durante sus dos primeros partidos en el torneo.

El jugador ya había anotado en el debut de Colombia frente a Uzbekistán, encuentro que terminó con victoria 3-1 para la Tricolor.

En el compromiso contra República Democrática del Congo volvió a aparecer en el marcador y, aunque previamente había celebrado otro gol que fue anulado por fuera de juego, terminó encontrando la anotación que le dio el triunfo al equipo nacional.

Gracias a esta actuación, Muñoz no solo fue elegido como uno de los jugadores más destacados del encuentro, sino que también inscribió su nombre en los libros de historia del Mundial.

Daniel Muñoz alcanzó histórico récord en el Mundial 2026 y se une a selecto grupo (Foto Ulises RUIZ / AFP)

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¿Quién es el primer colombiano que logró este reconocimiento en la Copa del Mundo?

Daniel Muñoz no es el primer colombiano en lograr esta marca histórica. El primero fue Yerry Mina durante el Mundial de 2018, cuando también consiguió marcar en sus dos primeros partidos dentro de la competencia.

Antes de los colombianos, los únicos futbolistas que habían alcanzado este registro fueron:

Josimar con Brasil en 1986.

Michal Bílek en el Mundial de 1990.

Davor Jozić también en 1990.

Tras casi tres décadas sin que un defensor ingresara a esta lista, Yerry Mina logró hacerlo en 2018. Ahora, ocho años después, Daniel Muñoz repite la hazaña y vuelve a poner el nombre de Colombia entre los registros históricos de la Copa del Mundo.