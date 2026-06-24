Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ella es la bella esposa de Juanfer Quintero, jugador de la Selección Colombia

Johana Osorio conquistó el corazón del futbolista Juanfer Quintero, de la Selección Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Esposa de Juanfer Quintero en el Mundial 2026
Esposa de Juanfer Quintero acapara miradas/AFP: Luis ACOSTA

El futbolista Juan Fernando Quintero ha acaparado las miradas de miles de fanáticos luego de sus asistencia en el gol de Daniel Muñoz en el partido de la Selección Colombia contra la Selección de República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

Muchos seguidores no solo se han interesado en su carrera futbolística, sino también en su vida personal.

Artículos relacionados

¿Quién es la esposa de Juanfer Quintero, de la Selección Colombia?

El volante se encuentra casado con Johana Osorio, una paisa a quien conoció en Medellín en su adolescencia y donde ambos quedaron cautivados con el otro.

pareja de juanfer quintero

Según confesó en algunas entrevistas, un amigo de ambos los engañó asegurándoles que el uno quería conocer al otro y resultó siendo cupido en su relación.

Desde el 2008 son pareja aproximadamente, para el año 2012 tuvieron a su hija María José Quintero Osorio y para 2016 decidieron contraer matrimonio.

Artículos relacionados

El jugador ha revelado en varias ocasiones que los dos han tenido algunas crisis en su matrimonio, donde se han separados por algunos tiempos, pero han logrado superar dichos obstáculos.

En el 2024, la mujer estuvo muy delicada de salud y esto llevó a Quintero a ausentarse temporalmente de sus labores profesionales como futbolista por un tiempo.

Juan Fernando indicó el deportista, la recuperación que tuvo su esposa fue un milagro que lo hizo ver lo importante que es ella en su vida.

Cabe mencionar que, ninguno de los dos suele compartir imágenes de su vida personal en redes sociales, manteniendo su relación con la mayor privacidad posible.

Artículos relacionados

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial 2026?

Juan Fernando Quintero sigue dando lo mejor de él en la Selección Colombia, la cual deberá enfrentarse el próximo sábado 27 de junio contra la Selección Portugal en Miami, Estados Unidos a las 6:30 p.m., hora Colombia.

seleccion colombia en el mundial 2026

Esta partido tiene ansiosos a millones de fanáticos debido a que ambas selecciones son favoritas de la competencia.

Dicho encuentro lo puedes ver totalmente gratis en el Canal RCN o en su canal de YouTube o aplicación, la cual está disponible en cualquier dispositivo móvil.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valeria Valencia, pareja de Gustavo Puerta, se pronunció tras Colombia vs RD Congo Selección Colombia

Pareja de Gustavo Puerta se pronunció tras Colombia vs RD Congo: su publicación llamó la atención

Valeria Valencia, pareja de Gustavo Puerta, llamó la atención de los fans tras el partido entre Colombia vs RD Congo.

Altafulla y Lina Tejeiro fueron vistos en el Mundial 2026 Altafulla

Altafulla y Lina Tejeiro fueron vistos en el Mundial 2026: esta sería la razón

Altafulla y Lina Tejeiro compartieron emotivo momento en el Mundial 2026 y las imágenes generaron dudas entre usuarios.

Colombia sobre cristiano ronaldo en el mundial 2026 Selección Colombia

Jugadores de Colombia se pronunciaron sobre Cristiano Ronaldo tras ser su próximo rival en el Mundial 2026

James Rodríguez y Daniel Muñoz ofrecieron declaraciones sobre tener que enfrentarse contra Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

Lo más superlike

El gesto de los colombianos con un hincha del Congo que está conmoviendo las redes Mundial de fútbol

El comentado gesto de los colombianos con un hincha del Congo que sacude las redes

En redes se hizo viral el comentado gesto que tuvieron colombianos con un hincha del Congo en el Mundial 2026.

Shakira y la seleccion colombia en el mundial 2026 Shakira

La coincidencia viral entre Shakira y el gol de Colombia contra Congo en el Mundial 2026

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación