Ella es la bella esposa de Juanfer Quintero, jugador de la Selección Colombia

El futbolista Juan Fernando Quintero ha acaparado las miradas de miles de fanáticos luego de sus asistencia en el gol de Daniel Muñoz en el partido de la Selección Colombia contra la Selección de República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

Muchos seguidores no solo se han interesado en su carrera futbolística, sino también en su vida personal.

¿Quién es la esposa de Juanfer Quintero, de la Selección Colombia?

El volante se encuentra casado con Johana Osorio, una paisa a quien conoció en Medellín en su adolescencia y donde ambos quedaron cautivados con el otro.

Según confesó en algunas entrevistas, un amigo de ambos los engañó asegurándoles que el uno quería conocer al otro y resultó siendo cupido en su relación.

Desde el 2008 son pareja aproximadamente, para el año 2012 tuvieron a su hija María José Quintero Osorio y para 2016 decidieron contraer matrimonio.

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El jugador ha revelado en varias ocasiones que los dos han tenido algunas crisis en su matrimonio, donde se han separados por algunos tiempos, pero han logrado superar dichos obstáculos.

En el 2024, la mujer estuvo muy delicada de salud y esto llevó a Quintero a ausentarse temporalmente de sus labores profesionales como futbolista por un tiempo.

Juan Fernando indicó el deportista, la recuperación que tuvo su esposa fue un milagro que lo hizo ver lo importante que es ella en su vida.

Cabe mencionar que, ninguno de los dos suele compartir imágenes de su vida personal en redes sociales, manteniendo su relación con la mayor privacidad posible.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial 2026?

Juan Fernando Quintero sigue dando lo mejor de él en la Selección Colombia, la cual deberá enfrentarse el próximo sábado 27 de junio contra la Selección Portugal en Miami, Estados Unidos a las 6:30 p.m., hora Colombia.

Esta partido tiene ansiosos a millones de fanáticos debido a que ambas selecciones son favoritas de la competencia.

Dicho encuentro lo puedes ver totalmente gratis en el Canal RCN o en su canal de YouTube o aplicación, la cual está disponible en cualquier dispositivo móvil.