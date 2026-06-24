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Yailin La Más Viral presentó a su nuevo novio; un detalle sorprendió a sus seguidores

Yailin La Más Viral causó revuelo al revelar la identidad de su nueva pareja y compartir detalles sobre su profesión.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yailin La Más Viral presentó a su nuevo novio
Yailin La Más Viral habló de su nuevo novio / (Foto de AFP)

Tras varios meses alejada de las noticias relacionadas con su vida sentimental, Yailin La Más Viral volvió a captar la atención de sus seguidores al hablar públicamente sobre la persona que actualmente ocupa un lugar importante en su vida.

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¿Quién es la nueva pareja de Yailin La Más Viral?

La cantante dominicana confirmó que su nueva pareja es Yoanki, un peluquero y barbero de 25 años que no pertenece al mundo del entretenimiento. La revelación se dio durante su participación en un reality de convivencia, donde habló abiertamente sobre esta etapa personal.

Posteriormente, ambos fueron vistos juntos en distintos espacios públicos, lo que reforzó las versiones sobre el inicio de su relación. De acuerdo con lo que ha contado la artista, Yoanki ya tiene una presencia cercana dentro de su entorno familiar.

¿Quién es la nueva pareja de Yailin La Más Viral?
Yoanki es la nueva pareja de Yailin La Más Viral / (Foto de Freepik)

Uno de los detalles que más comentarios generó fue que su hija, Cattleya, lo llama “tío”, una situación que para muchos internautas refleja la cercanía que ha desarrollado con la familia de la cantante.

Esta sería la primera relación que Yailin hace pública desde su separación de Tekashi 6ix9ine, ocurrida en agosto de 2024.

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¿Qué dijo Yailin La Más Viral sobre su nuevo novio?

Durante su participación en el programa, Yailin habló con humor sobre su relación. En medio de una conversación con otros participantes, hizo comentarios que fueron interpretados por los seguidores como muestras del momento que atraviesa.

Además, contó que le pidió a Yoanki cambiar su número telefónico con la frase “número nuevo, vida nueva”, una anécdota que rápidamente se difundió en redes sociales.

¿Qué dijo Yailin La Más Viral sobre su nuevo novio?
Yailin La Más Viral reveló detalles sobre su nueva relación / (Foto de AFP)

Sin embargo, la cantante también reconoció posteriormente que se sintió arrepentida de haber compartido algunos aspectos de su vida privada frente a las cámaras.

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¿Cómo respondió Yailin La Más Viral a las críticas por su pareja?

Luego de que algunas personas comentaran en redes sociales sobre la profesión de Yoanki, Yailin respondió que para ella los aspectos más importantes en una relación no están relacionados con el dinero ni con la ocupación laboral.

Según explicó, lo que valora es la conexión que existe entre dos personas y la forma en que se construye el vínculo. Sus declaraciones generaron diversas reacciones entre los usuarios de internet.

Por ahora, Yailin La Más Viral continúa compartiendo algunos momentos de esta nueva etapa, mientras sus seguidores permanecen atentos a las novedades relacionadas con su relación y los proyectos que desarrolla en su carrera artística.

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