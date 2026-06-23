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IA predice quiénes anotarán gol en el partido Colombia vs RD Congo; ¿mencionó a James Rodríguez?

La inteligencia artificial llamó la atención al revelar quiénes serían los jugadores destacados del partido Colombia vs RD Congo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
IA predice quiénes anotarán gol en el partido Colombia vs RD Congo
IA predice detalles del partido Colombia vs RD Congo / (Foto de AFP)

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La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Republica del Congo en el Mundial 2026. Mientras crece la expectativa entre los fans, una predicción realizada con inteligencia artificial ha generado conversación sobre los posibles protagonistas del marcador.

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¿Qué jugadores harían gol en Colombia vs RD Congo según la IA?

La inteligencia artificial realizó una proyección basada en el rendimiento de los futbolistas, estadísticas de partidos anteriores, participación ofensiva y frecuencia de anotaciones con sus clubes y selecciones.

Entre los nombres que aparecen con mayores probabilidades de marcar se encuentran Luis Díaz, Jhon Jader Durán y James Rodríguez. Según el análisis, estos jugadores cuentan con características que podrían permitirles generar oportunidades de gol durante el encuentro.

Luis Díaz figura entre los favoritos debido a su capacidad para llegar al área rival y participar constantemente en acciones ofensivas.

¿Qué jugadores harían gol en Colombia vs RD Congo según la IA?
Luis Díaz haría gol en Colombia vs RD Congo, según la IA / (Foto de AFP)

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Por su parte, Jhon Jader Durán aparece como una de las referencias en ataque gracias a su presencia dentro del área y su capacidad de definición.

La inteligencia artificial señala que James Rodríguez también podría tener opciones de marcar. Esta proyección se basa en el análisis de su participación en ataque y las oportunidades de gol que suele generar durante los partidos.

La inclusión de James en la lista llamó la atención de algunos internautas, quienes destacaron que el capitán colombiano continúa siendo una pieza importante dentro del esquema de la selección.

¿Qué jugadores harían gol en Colombia vs RD Congo según la IA?
James Rodríguez haría gol en Colombia vs RD Congo, según la IA / (Foto de AFP)

¿Cuándo será el partido de Colombia vs República del Congo?

El partido entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K en el Mundial 2026 se jugará este 23 de junio de 2026

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El encuentro se llevará a cabo a las 9:00 p.m. (Hora de Colombia), en el estadio Guadalajara de México. Quienes deseen verlo, podrán hacerlo a través de Canal RCN, su aplicación y todas sus plataformas oficiales.

En redes destacan que este partido es decisivo debido a que Colombia llega como líder del Grupo K tras ganarle 3-1 a Uzbekistán en su debut. Una victoria esta noche aseguraría la clasificación de la "Tricolor" a los dieciseisavos de final.

Por su parte, el conjunto africano viene de conseguir un histórico empate 1-1 frente a Portugal. Mientras tanto, el encuentro continúa generando expectativas entre los fanáticos del equipo.

La Selección Colombia jugará el 23 de Junio del 2026 / (Foto de AFP)
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