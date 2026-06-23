Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, reaccionó tras la víctoria de su pareja

Ana Lucía Pineda, pareja de Abelardo de la Espriella, volvió a captar la atención de los usuarios en redes sociales tras compartir un emotivo dedicado a su esposo tras las elecciones presidenciales del 2026.

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¿Quién es Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella?

Ana Lucía Pineda es la esposa de Abelardo de la Espriella y una figura que ha ganado visibilidad en los últimos años por su participación en diferentes proyectos empresariales y por su presencia durante la carrera política del ahora presidente de Colombia.

Ana Lucía Pineda y Abelardo de la Espriella en compañía de sus hijos / ( Foto de AFP)

Nacida en Montería, Córdoba, estudió Administración de Empresas en Bogotá. Además de acompañar a su esposo en distintos escenarios públicos, ha desarrollado iniciativas en sectores como la gastronomía, la cultura y el entretenimiento.

Según relatan, su historia con Abelardo de la Espriella comenzó años después de que sus familias se conocieran en Montería. Ambos coincidieron posteriormente en Bogotá y ahí inició su relación.

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La pareja contrajo matrimonio en diciembre del 2008 en Cartagena y actualmente tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

Ana Lucía Pineda realizó dedicatoria para Abelardo de la Espriella / (Foto de AFP)

Durante la campaña presidencial de 2026, los internautas destacan que Ana Lucía se pronunció con una participación constante en eventos, recorridos y actividades públicas, convirtiéndose en una de las personas más cercanas al mandatario durante ese proceso.

¿Qué mensaje compartió Ana Lucía Pineda para Abelardo de la Espriella?

A través de sus redes sociales, Ana Lucía Pineda publicó una fotografía en la que aparece junto a Abelardo de la Espriella y sus cuatro hijos.

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En la imagen, la familia se encuentra sobre una tarima vistiendo camisetas de la Selección Colombia mientras acompañan al mandatario en uno de sus discursos públicos.

La publicación llamó la atención porque también estuvo acompañada por un mensaje en el que expresó el orgullo, la felicidad y el cariño que siente por su esposo.

"Felicidades y orgullosos de ti, mi amor. Te amamos. Presidente", escribió.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos usuarios como una muestra de respaldo en esta nueva etapa que enfrenta la familia.

Además, la publicación permitió que muchos ciudadanos conocieran más detalles sobre la dinámica familiar de la pareja y la relación que han construido durante casi dos décadas de matrimonio.