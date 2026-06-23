Yina Calderón arremetió contra Westcol y defendió a Yeferson Cossio

La empresaria Yina Calderón reapareció con sus polémicas y en esta ocasión volvió a arremeter contra el streamer Westcol.

Artículos relacionados Talento nacional ¿Qué pasará tras el triunfo de Abelardo de la Espriella?, esta fue la predicción que hizo Ayda Valencia

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Westcol?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales y allí decidió hablar sobre la polémica que hay entre los influenciadores.

Recordemos que, los paisas se encuentran en medio de algunas diferencias luego de ciertos contenidos políticos en sus redes sociales, donde cada uno se lanzó fuertes comentarios en contra del otro.

"Yo no sé por qué Westcol le tiene tanta envidia a Cossio. Yeferson Cossio es un bacán, no se mete con nadie, es súper relajado, desprendido del dinero, ¿qué culpa tiene Yeferson Cossio de ser bello y Westcol feo?, qué culpa", expresó.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es la exesposa de Abelardo de la Espriella, ¿por qué se divorciaron?

Cabe resaltar que, Yina Calderón sostuvo una rivalidad con Yeferson Cossio por un tiempo, pero hace algunos meses se reconciliaron e hicieron contenido juntos.

Asimismo, Yina Calderón señaló que no volvería a trabajar con Westcol luego de que hubieran negociado para 'Stream Figthers 4', donde ella debía competir contra la barranquillera Andrea Valdiri y renunció al enfrentamiento, según ella por su cuidado personal.

Indicó que le disgustó que el streamer supuestamente hubiera motivado a las personas a irse en su contra luego de su controversial decisión en dicha competencia de boxeo.

"No lo quiero volver a ver en mi vida, ni trabajar con él (...) no quiero una basura como esas en mi vida, que se lo comen porque tiene plata, sino ni el oxido", agregó.

Artículos relacionados Talento nacional ¿Qué ocurrirá tras victoria de Abelardo de la Espriella?, esta fue la predicción que hizo el Profesor Salomón

¿Westcol le respondió a Yina Calderón?

El streamer Westcol indicó después de todo lo que ocurrió con Stream Fighters, que no volvería a hablar de Yina Calderón, pues no quería volver a darle foco, mencionando que no quería volver a saber nada de ella y de hacerlo lo ignoraría, por lo que, muchos fanáticos consideran que no creen que le vaya a responder.

Por ahora, Yina Calderón se encuentra de nuevo en Colombia luego de su larga residencia en México en un reeality internacional, en el que estuvo como panelista.