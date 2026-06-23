Hijo de famoso futbolista tuvo polémico desplante con Messi: su actitud se hizo viral

En redes sociales se hizo viral un momento incómodo que habría pasado Messi, luego de haber sido presuntamente ignorado por el hijo de uno de sus compañeros.

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El clip se hizo tendencia con todo el auge que tiene la Copa Mundial FIFA 2026, la cual inició el pasado jueves 11 de junio en el Estadio Azteca en Ciudad de México.

Desde que inició este importante evento deportivo, Argentina ya ha jugado dos veces, la primera fecha contra Argelia, ganado 3 goles a cero y la segunda contra Austria, marcando 2 goles a cero.

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Sin duda, Argentina tiene una buena racha y ha sido Messi quien ha anotado estos cinco goles de lo que lleva el mundial con sus dos partidos jugados.

Sin embargo, además por el desempeño en el fútbol, el medio campista ofensivo se hizo viral tras quedar con el saludo en la boca y ser ignorado por el hijo de un compañero.

El incómodo momento entre Messi y el hijo de un reconocido futbolista. (AFP/ ROBERTO SCHMIDT)

¿Cuál es el video en el que Messi es ignorado por el hijo de otro futbolista?

A través de X, se viralizó un video que cuenta con más de 100 mil likes y más de ocho millones de reproducciones, en donde se ve cómo Messi es ignorado.

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Precisamente, en el clip se ve que Messi está en una tribuna y se detiene por un segundo a saluda al hijo de Luis Suárez, quien sigue de largo y lo ignora.

Pero así mismo, se ve claro cuando su mamá le dice algo para llamarle la atención y él se devuelve a buscar al argentino y lo saluda de mano.

Hijo de reconocido futbolista ignoró a Messi. (AFP/ JUAN MABROMATA)

¿Cuáles fueron las reacciones por la actitud de Luis Suárez con Messi?

Como se esperaba, el clip generó muchas reacciones de quienes creen que el niño es un afortunado por poder saludar a Messi, ya que muchos jóvenes quisieran tener esa fortuna.

Pero, por su lado, están otras personas que consideran que el hijo de Luis Suárez debe estar muy acostumbrado a ver al argentino y por eso su reacción, como si le diera igual ver a uno de los futbolistas más importantes de la historia.